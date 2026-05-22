Investir pour durer : 3 smartphones conçus pour vous accompagner pendant de longues années

Sur le plan du design, les trois smartphones ne défendent pas la même idée de la longévité. En effet, le Pixel 10a adopte un dos sobre avec un double appareil photo arrière intégré dans une zone horizontale très discrète, ce qui limite les risques d’accroche au quotidien. Ses profils sont plats et ses couleurs sont Obsidienne, Porcelaine, Hazel et Rose Pivoine. Le Galaxy A57 reprend l’organisation de Samsung, avec trois capteurs photo séparés au dos, un profil très fin de 6,9 mm et des coloris Bleu, Gris, Bleu clair et Lavande.

Le Fairphone 6 affiche un bloc photo plus classique, mais son intérêt est ailleurs : son dos amovible donne accès à une conception pensée pour le remplacement de pièces. Il existe en Cloud White, Forest Green et Horizon Black.

Le plus compact est le Pixel 10a, tandis que le Galaxy A57 est le plus grand avec son écran de 6,7 pouces.

Le plus léger est le Pixel 10a (183 g), devant le Fairphone 6 (193 g) et le Galaxy A57 (environ 189 g). Pour l’étanchéité, le Pixel 10a et le Galaxy A57 sont certifiés IP68, alors que le Fairphone 6 propose une certification IP58, hautement protectrice contre l’immersion malgré sa construction réparable.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, le Pixel 10a utilise la nouvelle puce Google Tensor G5, associée au coprocesseur de sécurité Titan M3 et à 8 Go de RAM. Le Galaxy A57 repose sur l’Exynos 1680, associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

Le Fairphone 6 embarque un Snapdragon 7s Gen 3, avec 8 Go de RAM. Sur ce point, il possède un avantage important pour durer : son stockage peut être étendu par carte microSD jusqu’à 2 To, contrairement aux Pixel 10a et Galaxy A57.

En puissance brute, on peut dire que le Galaxy A57 prend la tête grâce à son Exynos mieux armé pour les graphismes soutenus. Le Pixel 10a suit de près, avec une puce optimisée pour l'IA locale (Gemini), la photo et les services Google.

Le Fairphone 6 arrive ensuite, car il privilégie la réparabilité plutôt que les benchmarks.

Concernant l’écran, le Galaxy A57 propose la plus grande surface avec une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces (120 Hz) dotée de la technologie Vision Booster. Le Pixel 10a adopte un écran Actua OLED de 6,3 pouces (120 Hz) très lumineux.

Le Fairphone 6 utilise une dalle pOLED de 6,31 pouces passant enfin au 120 Hz pour une fluidité sans compromis. Les trois écrans sont plats, ce qui facilite la saisie et la pose d’un verre trempé.

En qualité d’affichage, le Galaxy A57 mène pour le confort visuel des grands formats. Le Fairphone 6 suit avec sa dalle bien définie et réparable, tandis que le Pixel 10a ferme le classement par sa taille, tout en restant le plus maniable à une main.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photo, le Pixel 10a prend l’avantage grâce au traitement logiciel de Google, très régulier et performant sans effort avec son capteur principal de 48 mégapixels et son ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le Galaxy A57 suit avec une formule triple capteurs de 50 mégapixels (OIS) et un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Le Fairphone 6 retient un double module efficace de 50 mégapixels et une caméra selfie de 32 mégapixels. Pour la longévité de l'image, le Pixel garde une belle avance grâce aux mises à jour de ses algorithmes IA, tandis que le Fairphone se concentre sur l'essentiel.

La connectivité est pensée pour l'avenir. Le Pixel 10a se détache en intégrant le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0 grâce au Tensor G5. Le Galaxy A57 propose le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 6.0. Le Fairphone 6 prend en charge la 5G, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4, tout en gardant l'exclusivité du combo nano SIM, eSIM et microSD. Le lecteur d’empreintes est sous l’écran pour le Pixel et le Samsung, tandis que le Fairphone 6 conserve un capteur latéral sur le bouton de mise en veille, beaucoup plus simple à remplacer soi-même.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est cruciale à long terme. Le Galaxy A57 dispose d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 45 W. Le Pixel 10a embarque désormais 5100 mAh avec une charge filaire optimisée à 45 W et la compatibilité avec la recharge sans fil magnétique Qi2. Le Fairphone 6 progresse nettement avec sa batterie de 5000 mAh (Silicium-Carbone) et une charge de 30 W.

Notez que l'atout maître du Fairphone reste sa batterie amovible : après trois ans, changer la batterie soi-même pour un coût minime redonne une seconde vie au téléphone. En conclusion, le Pixel 10a est le meilleur choix pour le suivi logiciel et l'IA, le Galaxy A57 pour l’équilibre matériel très fin, et le Fairphone 6 pour un investissement matériel écoresponsable et réellement durable.

En somme, Ici, la durabilité ne se limite pas à la résistance physique : elle dépend aussi des mises à jour logicielles, de la réparabilité, de la batterie, du stockage, de la protection contre l’eau et de la capacité du téléphone à rester fluide dans le temps.

Le Pixel 10a mise sur sept ans de mises à jour, une expérience Android claire et des fonctions Google très intégrées. Le Galaxy A57 avance une fiche équilibrée, un grand écran, l’IP68 et un suivi logiciel long. Le Fairphone 6 choisit une voie plus radicale, avec pièces détachées disponibles, stockage extensible, conception modulaire et support logiciel annoncé jusqu’en 2033.

