Envie d'un iPhone ? Les 3 meilleures options pour s'équiper en 2026

Sur le plan du design, les trois iPhone proposent des formats et des organisations photo différents. L’iPhone 16e adopte un châssis en aluminium, une face avant Ceramic Shield, un dos en verre et un unique capteur photo au dos, placé dans l’angle supérieur gauche. Ses profils sont plats, son dessin reste sobre, et il existe en Noir et Blanc.

L’iPhone 14 Pro affiche une apparence plus technique avec son dos en verre mat texturé, son cadre en acier inoxydable et son bloc carré intégrant trois capteurs, le flash et le scanner LiDAR. Il est proposé en Noir sidéral, Argent, Or et Violet intense.

L’iPhone 15 Plus reprend un dos en verre teinté dans la masse, un cadre en aluminium et deux capteurs arrière placés en diagonale dans un carré arrondi ; ses couleurs sont Noir, Bleu, Vert, Jaune et Rose.

Le plus petit et le plus léger est l’iPhone 16e, avec 146,7 x 71,5 x 7,8 mm pour 167 g. Le plus grand est l’iPhone 15 Plus, avec 160,9 x 77,8 x 7,8 mm pour 201 g. Le plus lourd reste l’iPhone 14 Pro, avec 206 g. Les trois sont certifiés IP68, jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes maximum.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Pour la puissance, l’iPhone 16e prend l’avantage grâce à sa puce A18, composée d’un CPU 6 cœurs, d’un GPU 4 cœurs et d’un Neural Engine 16 cœurs. Il est aussi le seul de ce trio à être pensé dès l’origine pour Apple Intelligence, ce qui lui donne un intérêt particulier pour les années à venir.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 15 Plus utilisent tous deux la puce A16 Bionic, avec CPU 6 cœurs, GPU 5 cœurs et Neural Engine 16 cœurs. Sur le plan graphique pur, leur GPU à 5 cœurs reste solide, mais la génération plus récente de l’A18 donne l’avantage global à l’iPhone 16e.

L’iPhone 16e est proposé en 128, 256 et 512 Go, l’iPhone 15 Plus en 128, 256 et 512 Go, tandis que l’iPhone 14 Pro ajoute une version 1 To. Aucun des trois ne permet d’ajouter une carte microSD.

En puissance et longévité, l’iPhone 16e passe devant, suivi de l’iPhone 15 Plus, puis de l’iPhone 14 Pro, dont l’âge doit être pris en compte en reconditionné.

L’écran change nettement la hiérarchie. L’iPhone 14 Pro propose la dalle la plus aboutie techniquement avec un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, une définition de 2556 x 1179 pixels, Dynamic Island, l’affichage toujours activé et ProMotion jusqu’à 120 Hz. Sa luminosité atteint 1000 cd/m² en usage standard, 1600 cd/m² en HDR et 2000 cd/m² en extérieur.

L’iPhone 15 Plus offre le plus grand confort visuel avec son écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces, sa définition de 2796 x 1290 pixels, Dynamic Island et les mêmes pics de luminosité que l’iPhone 14 Pro, mais il reste limité à 60 Hz. L’iPhone 16e dispose d’une dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, en 2532 x 1170 pixels, également à 60 Hz, avec 800 cd/m² en standard et 1200 cd/m² en HDR. Les trois écrans sont plats.

En qualité pure, l’iPhone 14 Pro arrive devant grâce au 120 Hz et à l’écran toujours activé. L’iPhone 15 Plus suit pour sa grande diagonale et sa luminosité. L’iPhone 16e ferme ce classement, même si son écran OLED reste très agréable au quotidien.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photo, l’iPhone 14 Pro conserve l’équipement le plus complet. Il associe un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif 2x de 12 mégapixels activé par le capteur principal, un téléobjectif 3x de 12 mégapixels et un scanner LiDAR. À l’avant, il utilise une caméra TrueDepth de 12 mégapixels.

L’iPhone 15 Plus propose un double module avec un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 2x de 12 mégapixels obtenu par recadrage dans le capteur principal, avec une caméra TrueDepth de 12 mégapixels.

L’iPhone 16e adopte une formule plus simple : un capteur principal Fusion de 48 mégapixels, un téléobjectif 2x de 12 mégapixels obtenu par recadrage et une caméra TrueDepth de 12 mégapixels. Pour les plus belles photos, l’iPhone 14 Pro prend l’avantage grâce à son vrai téléobjectif 3x, son LiDAR, sa macro, son mode Nuit en portrait et ses fonctions ProRAW.

L’iPhone 15 Plus suit avec une image très fiable et un ultra grand-angle utile. L’iPhone 16e arrive ensuite, car l’absence d’ultra grand-angle limite sa polyvalence.

La connectivité donne un avantage pratique aux modèles les plus récents. L’iPhone 16e prend en charge la 5G sub-6 GHz, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3, le NFC, la double SIM avec nano-SIM et eSIM, le modem Apple C1 et l’USB-C.

L’iPhone 15 Plus propose aussi la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3, le NFC, la puce Ultra Wideband de deuxième génération et l’USB-C, ce qui le rend très commode avec les chargeurs récents. L’iPhone 14 Pro conserve la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3, le NFC et une puce Ultra Wideband de première génération, mais il utilise encore le port Lightning. Aucun des trois ne dispose de prise audio jack 3,5 mm, aucun n’intègre d’émetteur infrarouge et aucun n’a de lecteur d’empreintes digitales, Apple s’appuyant sur Face ID.

En termes de connectivité quotidienne, l’iPhone 15 Plus paraît le plus pratique grâce à l’USB-C et à l’Ultra Wideband de deuxième génération. L’iPhone 16e suit avec l’USB-C et son bouton Action, tandis que l’iPhone 14 Pro est pénalisé par le Lightning.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est l’un des points les plus importants de ce comparatif, surtout pour un achat reconditionné. L’iPhone 16e annonce jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, 21 heures en streaming vidéo et 90 heures en lecture audio. L’iPhone 15 Plus fait aussi très fort avec jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, 20 heures en streaming vidéo et 100 heures en lecture audio. L’iPhone 14 Pro descend à 23 heures en lecture vidéo, 20 heures en streaming vidéo et 75 heures en lecture audio.

Toutefois, en reconditionné, ces chiffres doivent être interprétés avec prudence : une batterie à 85 % de capacité réelle ne donnera pas la même endurance qu’un exemplaire neuf ou équipé d’une batterie remplacée.

Pour la recharge, les trois récupèrent jusqu’à 50 % en environ 30 minutes avec un adaptateur de 20 W ou plus. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 15 Plus prennent en charge MagSafe jusqu’à 15 W et Qi jusqu’à 7,5 W, alors que l’iPhone 16e se limite à la charge sans fil Qi.

Au final, l’iPhone 16e est le meilleur choix neuf et durable, l’iPhone 14 Pro reconditionné reste le plus intéressant pour la photo et l’écran, tandis que l’iPhone 15 Plus reconditionné est l’option la plus confortable pour ceux qui veulent un grand écran et une très bonne autonomie.