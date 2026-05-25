Le Galaxy S26 à moins de 700 € (310 € de réduction) ? Ce n’est pas une erreur, mais ça n’en est pas loin

Dernier modèle en date de la firme coréenne Samsung, le Galaxy S26 est le modèle que l'on pourrait qualifier de « plus abordable » de la gamme S. Attention, abordable, oui et non, on parle tout de même d'un appareil vendu pour la modique somme de 999 € sur le site de son constructeur. 899 € en ce moment grâce à 100 € de remise via PayPal.

C'est là que les marketplaces entrent en jeu. Il est parfois difficile de s'y retrouver et il y a à boire et à manger, mais en cherchant bien et en étant bien au fait des différentes versions d'un même smartphone (européenne, USA, etc.), il est possible de faire de belles économies.

En ce moment Rakuten propose le Galaxy S26 à 689 €, soit avec le vendeur Newace, soit en partenariat avec Pixmania.

Rakuten propose le Galaxy S26 à 689 € en version Européenne

Comme nous le disions, le Galaxy S26 est disponible actuellement pour 689 €, soit une réduction sèche de 310 € sur son prix constructeur de référence. C'est impressionnant, mais pourquoi ? La réponse tient en une seule chose, il s'agit d'une version européenne, mais d'import.

Eh oui, il faut le savoir, une version européenne, c'est strictement le même matériel, mais son CSC (Country Specific Code, le code dédié au pays) est différent.

Ce que ça change d'avoir un CSC différent ? Pas tant de choses si votre utilisation est « classique », mais il faut savoir que certaines applications ne seront pas disponibles en France.

Cela concerne notamment Samsung Pay et les applications dédiées aux billetteries de transport comme Navigo.

Toutefois, le smartphone est entièrement compatible avec les opérateurs français. De plus, sachez que si vous êtes un peu technophile, il est possible de modifier le CSC de votre mobile pour passer à une version française et rendre tout absolument compatible.

Avec 310€ de rédfuction, c'est d'après nous une très bonne affaire si vous êtes prêt à faire cette concession.

Pour qui est adapté le Galaxy S26 au quotidien ?

Le Galaxy S26 est un smartphone idéal si vous aimez l'effet haut de gamme, ce temps de réponse immédiat, cette fluidité dans le défilement des images à l'écran, ce cliché réussi grâce à un bloc photo vraiment polyvalent qui n'oblige pas à rester en permanence sur l'objectif principal. Mais il est également moins « atypique » qu'un Galaxy S26 Ultra, notamment grâce à un format plus compact et donc plus agréable en main.

C'est la jonction de ces deux choses qui permettent au Galaxy S26 d'être un peu l'exemple type du smartphone Android haut de gamme pensé pour la polyvalence, mais sans en faire trop. C'est celui qu'on choisit si on aime le luxe sans l'excentricité, la praticité sans la démesure.

L'avantage de l'appareil, c'est qu'il sera mis à jour pendant 7 ans, une vraie réponse à la demande de durabilité, devenue le critère numéro 1 des consommateurs. De quoi réellement rentabiliser votre achat puisque cela permet de diluer son prix d'achat tout au long de cette période, contrairement à un smartphone moins cher, mais dont la mise à jour serait plus courte, et qui donc vous forcerait à changer de modèle plus tôt.

Sachez cependant que dorénavant, Samsung propose des durées de mise à jour de 6 ans sur l'ensemble de sa gamme Galaxy A, les milieux de gamme moins chers.