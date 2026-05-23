3 smartphones abordables qui ne ratent jamais vos photos

Sur le plan du design, les trois smartphones adoptent des lignes très différentes. Le Pixel 9a est le plus discret, avec un dos presque plat et un double module photo horizontal très peu saillant, intégré dans la partie supérieure arrière. Ses profils sont plats, son cadre est en métal satiné, son dos en composite, et il est proposé en Noir Volcanique, Porcelaine, Iris et Rose Pivoine. Le Galaxy A56 adopte un bloc photo vertical plus visible, avec trois capteurs alignés individuellement au dos. Il mesure environ 161,1 x 77,4 x 8,2 mm, pèse 198 g et existe en graphite, gris, vert sauge et rose.

Le Redmi Note 15 Pro Plus regroupe ses capteurs dans un bloc arrière plus massif et se décline en Noir, Bleu et Moka. Le plus petit et le plus léger est le Pixel 9a, avec 154,7 x 73,3 x 8,5 mm pour 186 g.

Le plus grand et le plus lourd est le Redmi, avec un châssis d'environ 161,4 x 74,2 x 8,19 mm pour un poids de 204 g. Côté résistance, le Pixel 9a est IP68, le Galaxy A56 IP67, et le Redmi Note 15 Pro Plus IP68.

Lequel propose les meilleures photos ?

En photo, le Pixel 9a s’appuie sur un double module composé d’un capteur principal de 48 mégapixels avec stabilisation optique et électronique, ainsi que d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. À l’avant, il utilise une caméra selfie de 13 mégapixels. Le Galaxy A56 propose trois capteurs arrière : un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement (OIS), un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un macro de 5 mégapixels, avec un capteur avant de 12 mégapixels.

Le Redmi Note 15 Pro Plus retient une formule très centrée sur son capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

D’après les configurations et les tests, on peut dire que pour les photos les plus régulières sans réglage, le Pixel 9a arrive en tête grâce aux automatismes de Google, au mode Vision de nuit et à la Gomme magique. Le Redmi Note 15 Pro Plus suit avec un capteur très défini, utile pour les détails et les recadrages.

Le Galaxy A56 complète ce classement avec une proposition de triple objectif très fiable pour les scènes du quotidien.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, le Redmi Note 15 Pro Plus avantagé sur le papier avec son Snapdragon 7s Gen 4 gravé en 4 nm, accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage ou de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Galaxy A56 utilise l’Exynos 1580, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sur la version française. Le Pixel 9a repose sur le Google Tensor G4, avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Aucun des trois ne propose d'extension par carte microSD, ce qui impose de choisir la bonne capacité dès l’achat.

En puissance brute, le Redmi Note 15 Pro Plus arrive en tête, suivi du Galaxy A56, dont la puce Exynos 1580 se montre très solide pour le quotidien. Le Pixel 9a ferme ce classement strictement matériel, mais il reste particulièrement fluide grâce à l’optimisation de Google et à son traitement photo.

Concernant l’écran, le Redmi Note 15 Pro Plus propose la fiche la plus complète avec une dalle AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces, une définition de 2772 x 1280 pixels, un rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, une luminosité maximale de 3200 cd/m², le HDR10+, le Dolby Vision et une gradation PWM à 3840 Hz. Le Pixel 9a dispose d’un écran Actua pOLED de 6,3 pouces, en 1080 x 2424 pixels, de 60 à 120 Hz, avec 1800 cd/m² en HDR et 2700 cd/m² en luminosité maximale.

Le Galaxy A56 adopte une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces, en 1080 x 2340 pixels, à 120 Hz, grimpant à 1600 cd/m² grâce au Vision Booster. Les trois écrans sont plats, ce qui facilite la saisie et la pose d’une protection.

En termes de qualité d’affichage, le Redmi prend la tête grâce à sa définition et son immersion. Le Pixel 9a suit pour sa lisibilité extérieure et son format compact. Le Galaxy A56 arrive ensuite, tout en restant très confortable pour la vidéo et les réseaux sociaux.

Qu’en est-il de l’autonomie et de la connectivité ?

L’autonomie donne un avantage net au Redmi Note 15 Pro Plus, qui embarque une batterie de 6500 mAh et prend en charge l’HyperCharge 100 W, ce qui en fait le plus endurant et le plus rapide à recharger. Le Pixel 9a dispose d’une batterie de 5100 mAh, annonce plus de 30 heures d’autonomie et se distingue dans ce trio en ajoutant la compatibilité avec la recharge sans fil Qi (ou Qi2 selon les accessoires).

Le Galaxy A56 embarque une batterie de 5000 mAh, avec jusqu’à 29 heures en lecture vidéo et jusqu’à deux jours d’autonomie annoncés par Samsung, sa recharge filaire grimpant à 45 W.

Enfin, côté connectivité, le Pixel 9a propose la 5G, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.4, l’USB-C 3.2 et la compatibilité eSIM. Il n’a pas de prise audio jack 3,5 mm et son lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran. Le Galaxy A56 est compatible 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, eSIM et USB-C, son lecteur d’empreintes étant également intégré sous la dalle.

Le Redmi Note 15 Pro Plus prend en charge la 5G, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.4, la double SIM avec eSIM, et se démarque en conservant son traditionnel émetteur infrarouge pour piloter vos écrans et appareils domestiques. En connectivité pure, le Redmi est le plus complet grâce à l'infrarouge et le Pixel reste le mieux intégré à l’écosystème Google.

