3 smartphones avec les plus beaux écrans de leur catégorie d'après DxOMark

Sur le plan du design, les trois smartphones adoptent des signatures très reconnaissables. Le Pixel 10 Pro XL et le Pixel 10 utilisent la barre photo horizontale de Google, qui traverse le haut du dos. Le Galaxy S25 Ultra conserve une organisation verticale, avec des capteurs intégrés individuellement au dos d’un châssis en titane.

Les profils sont rigoureusement plats sur les trois modèles, ce qui facilite la préhension et la pose d’une protection d’écran.

Le Pixel 10 est le plus compact (152,8 mm de haut pour 188 g). Le Galaxy S25 Ultra (218 g) et le Pixel 10 Pro XL (210 g) offrent des surfaces bien plus larges mais restent agréables en main. Les Pixel se déclinent en Obsidienne, Porcelaine, Hazel et Rose Pivoine, tandis que le Samsung déploie ses nuances Titane (Gris, Noir, Bleu, Argent).

Les trois modèles sont certifiés IP68.

Quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, les deux Google reposent sur la puce Tensor G5 gravée en 3 nm par TSMC. Le Pixel 10 Pro XL bénéficie de 16 Go de RAM, tandis que le Pixel 10 intègre 12 Go de RAM. Le Galaxy S25 Ultra utilise pour sa part le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, accompagné de 12 Go de RAM. Aucun ne permet d’étendre le stockage par microSD.

En puissance brute, le Galaxy S25 Ultra prend l’avantage pour les jeux lourds et le multitâche intensif. Le Pixel 10 Pro XL suit de près grâce à sa mémoire vive généreuse, tandis que le Pixel 10 ferme la marche tout en restant d'une fluidité irréprochable grâce à l'optimisation de Google et à son orientation IA (Gemini).

Pour l’écran, les analyses de DxOMark mettent en lumière des points forts bien distincts. Le Pixel 10 Pro XL propose une dalle Super Actua OLED LTPO de 6,8 pouces, 1-120 Hz culminant à 3300 cd/m². DxOMark salue son rendu HDR10, la fidélité de ses tons chair et son excellent confort visuel en basse lumière (PWM optimisé).

Le Pixel 10 dispose d’un écran Actua OLED LTPO de 6,3 pouces et d’une fréquence de rafraîchissement comprise entre 1 et 120 Hz) atteignant 3000 cd/m² ; DxOMark note un excellent score global, très proche du Pro, malgré des angles de vision légèrement moins larges. De son côté, le Galaxy S25 Ultra adopte une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces (1-120 Hz) protégée par le verre Corning Gorilla Armor.

DxOMark décerne au Samsung la note maximale pour la lisibilité en extérieur : son traitement antireflet unique élimine la majorité des reflets parasites, permettant de surpasser ses concurrents directs en plein soleil malgré une luminosité brute de 2600 cd/m².

En conclusion, le Pixel 10 Pro XL offre l'écran le plus juste et le plus flatteur en intérieur, le Galaxy S25 Ultra propose la dalle la plus lisible et contrastée en extérieur, et le Pixel 10 offre le meilleur compromis dans un format compact.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photo, le Pixel 10 Pro XL adopte un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels (zoom optique x5). Le Pixel 10 intègre un grand-angle de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels performant.

Le Galaxy S25 Ultra aligne un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un double téléobjectif (x3 de 10 mégapixels et x5 de 50 mégapixels). Le traitement d'image computationnel de Google donne l'avantage aux Pixel pour les clichés instantanés et nocturnes, tandis que Samsung l'emporte sur la polyvalence du zoom.

La connectivité est sans compromis en 2026 : les trois modèles prennent en charge la 5G, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0 (ou 5.4 pour Samsung), garantissant des débits maximaux. Les lecteurs d’empreintes digitales sont placés sous l’écran (technologie ultrasonique pour Samsung, ultra-rapide). Les Pixel tirent profit d'une intégration logicielle exclusive (traduction instantanée, résumés de réunions).

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Le Pixel 10 Pro XL embarque une batterie de 5200 mAh, le Galaxy S25 Ultra dispose de 5000 mAh, et le Pixel 10 propose 4970 mAh. Le processeur Snapdragon du Galaxy S25 Ultra lui confère une excellente efficience, lui permettant de rivaliser avec le Pixel 10 Pro XL en endurance réelle.

Pour la recharge, le Galaxy S25 Ultra accepte jusqu’à 45 W en filaire. Les Pixel 10 et 10 Pro XL s'alignent également sur une charge filaire de 45 W et se distinguent par leur compatibilité avec la recharge sans fil magnétique Qi2.

En conclusion, le Pixel 10 Pro XL est le choix de la perfection de l'affichage selon DxOMark, le Galaxy S25 Ultra s'impose pour la productivité au stylet et l'écran antireflet, et le Pixel 10 est la référence pour un affichage haut de gamme au format poche.

