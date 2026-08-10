Motorola Edge 70 Max : presque quatre jours d'autonomie mesurés

Contrairement à une batterie lithium-ion classique, la technologie silicium-carbone augmente la densité énergétique sans agrandir le boîtier : 7 100 mAh tiennent dans un appareil de 8,29 mm d'épaisseur et 221 grammes. Honor et realme utilisent la même technologie dans leurs modèles haut de gamme 2026. Récemment, Samsung en a fait de même pour ses smartphones pliants, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra et Galaxy Z Flip8.

Une autonomie mesurée, pas seulement annoncée

Selon, la page produit du site français de Motorola, la marque annonce 73 heures d'autonomie sur une seule charge. Toutefois, comme la plupart du temps, Motorola ne précise pas la méthodologie ni les conditions de mesure dans ses communications publiques.

De son côté, le laboratoire indépendant, DxOMark a mesuré 94 heures en usage modéré, avec un score de 160 points et le label Gold. En usage actif, le laboratoire détaille 31 h 25 en appels, 29 h 47 sur les réseaux sociaux et 20 h 59 en jeu. Au moment du test, c'est la 6e place mondiale, derrière le Honor 400 Smart 5G (168 pts) et le Honor X9c (164 pts) — un classement qui évolue à mesure que de nouveaux appareils sont testés.

Sur la charge, Motorola annonce 51 minutes pour une charge complète avec son adaptateur 90 W TurboPower. DXOMARK a mesuré 70 minutes. La puissance de 90 W n'est maintenue que quelques minutes avant d'être réduite à 30-40 W pour éviter la surchauffe. En outre, la charge sans fil magnétique Qi2 est disponible à 25 W.

Le reste de la fiche technique

Gravé en 3 nm par TSMC, le Snapdragon 8 Gen 5 est partagé avec le Samsung Galaxy S26 et le OnePlus 13T. L'écran est un AMOLED de 6,8 pouces en définition Quad HD+ (soit environ 4 fois la résolution Full HD), affiché à 144 Hz avec une luminosité annoncée de 7 000 cd/m² en pic. L'appareil a obtenu les certifications d'étanchéité IP68 et IP69, et s’appuie sur Android 16 avec une interface épurée.

Deux capteurs au dos : un principal Sony LYTIA 710 de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 mégapixels à 119 degrés. Pas de téléobjectif. À 799 €, c'est un manque réel, d'autant que certains concurrents directs sur ce segment en proposent un.

Le support logiciel est annoncé à 3 mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité — honnête, mais en retrait face aux 7 ans que garantissent Samsung et Google sur leurs propres modèles. L'appareil est disponible en 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go de stockage UFS 4.1, en trois coloris conçus avec le Pantone Color Institute : Aqua Gray, Dark Shadow et Ice Melt.

En France, le prix de lancement du Motorola edge 70 Max est de 799 euros en version 8+256 Go.