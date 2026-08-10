Le haut de gamme sans se ruiner : 3 smartphones premium autour de 700 €

Sur le plan du design, les trois modèles jouent des gabarits différents. Le Google Pixel 10, affiché autour de 605 €, reprend la barre photo horizontale de la marque, mesure 152,8 mm de haut pour 204 g et se décline en Noir, Gris, Vert et Bleu, avec une certification IP68.

Le Honor Magic 7 Pro, proposé aux alentours de 740 €, est le plus imposant du trio avec 162,7 mm pour 223 g, en coloris Noir, Blanc, Bleu et Gris, lui aussi certifié IP68. L'iPhone 16, vendu près de 799 €, est à l'inverse le plus compact et le plus léger avec 147,6 mm pour seulement 170 g, décliné en Noir, Vert, Bleu, Jaune et Rose. Il se glisse le plus facilement dans une poche, quand le Honor mise sur une grande dalle et le Pixel sur un format intermédiaire.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, le Honor Magic 7 Pro domine nettement avec son Snapdragon 8 Elite, la puce la plus performante du trio, taillée pour les jeux les plus lourds et le multitâche soutenu. L'iPhone 16 suit avec sa puce A18, très efficace au quotidien et redoutable sur les applications optimisées pour iOS. Le Pixel 10 ferme la marche sur la force brute avec son Tensor G5, mais compense par ses fonctions d'IA embarquées, de la retouche photo à la transcription automatique.

Pour l'écran, le Honor Magic 7 Pro offre la plus grande dalle, une AMOLED de 6,8 pouces en 120 Hz idéale pour les vidéos et les jeux. Le Pixel 10 suit avec un OLED de 6,3 pouces également en 120 Hz, plus compact mais tout aussi fluide au défilement. L'iPhone 16 accuse ici un vrai retard avec sa dalle OLED de 6,1 pouces limitée à 60 Hz, moins fluide dès qu'on fait défiler une page, un compromis à connaître à ce prix.

Qui prend les meilleures photos ?

Pour la photo, le Pixel 10 prend l'avantage grâce au traitement logiciel de Google et à son téléobjectif à zoom optique 5x, une polyvalence rare pour cadrer de loin sans perdre en netteté. Le Honor Magic 7 Pro répond avec un module ambitieux, dont un capteur périscopique de 200 Mpx qui excelle sur les portraits et le zoom longue distance. L'iPhone 16 ferme la marche sur la polyvalence, avec son capteur Fusion de 48 Mpx et un zoom 2x sans téléobjectif dédié.

En vidéo, l'iPhone 16 conserve une longueur d'avance sur la stabilisation et la constance des couleurs, un atout pour filmer au quotidien. Le Honor Magic 7 Pro et le Pixel 10 filment en 4K de belle qualité, le Pixel se distinguant par ses outils de retouche par IA une fois la photo prise. Pour les selfies, le Honor Magic 7 Pro et son capteur avant de 50 Mpx passent devant les 10 à 12 Mpx des deux autres.

Autonomie, recharge et longévité : lequel garder le plus longtemps ?

Pour l'autonomie, le Honor Magic 7 Pro mène avec sa batterie de 5270 mAh, la plus grosse du trio, suivi du Pixel 10 et de ses 4970 mAh, puis de l'iPhone 16 et ses 4700 mAh optimisés par iOS. Sur la recharge, l'écart est net : le Honor grimpe à 100 W en filaire, de quoi refaire le plein en une poignée de minutes, contre 30 W pour le Pixel 10 et 20 W pour l'iPhone 16, les trois acceptant par ailleurs la recharge sans fil.

Côté suivi logiciel, le Pixel 10 profite de l'engagement de Google sur sept ans de mises à jour, et l'iPhone 16 de la longévité éprouvée d'iOS, deux gages de durée que le Honor Magic 7 Pro, bien suivi, n'égale pas tout à fait. En conclusion, le Honor Magic 7 Pro est le plus puissant et le plus complet en photo et en recharge, le Pixel 10 le plus malin pour l'IA et la durée de vie, et l'iPhone 16 le plus compact et le plus rassurant pour rester dans l'écosystème Apple.