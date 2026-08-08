Moins de 300 € : 3 smartphones bien équipés pour réussir sa rentrée

Sur le plan du design, les trois smartphones misent sur de grands écrans et des finitions soignées pour leur tarif. Le Samsung Galaxy A36, affiché autour de 210 €, mesure 162,7 mm de haut pour 195 g et se décline en Noir, Gris, Vert et Violet, avec une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces. Il est certifié IP67 contre la poussière et l'eau.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, proposé aux alentours de 208 €, reste proche en gabarit avec 162,3 mm pour 190 g, et grimpe à une certification IP68. Le Motorola Edge 60, vendu près de 274 €, est le plus léger du trio avec 179 g pour 7,9 mm d'épaisseur, en coloris Koala Gray, Jungle Green et Peach Fuzz, lui aussi certifié IP68. Le Motorola se tient le mieux en main, quand les deux autres jouent la carte de la grande diagonale.

Lequel est le plus puissant et offre le meilleur écran à ce prix ?

Pour la puissance, le Motorola Edge 60 et le Redmi Note 14 Pro prennent l'avantage. Le premier s'appuie sur un Snapdragon 7 Gen 1 et 8 Go de RAM, le second sur un MediaTek Dimensity 7300-Ultra épaulé par 8 à 12 Go de RAM, deux plateformes à l'aise pour le multitâche étudiant, la navigation et quelques jeux. Le Galaxy A36 suit avec son Snapdragon 6 Gen 3, suffisant pour les usages courants mais plus vite à la peine sur les applications les plus lourdes.

Pour l'écran, le Motorola Edge 60 domine sur la luminosité avec sa dalle pOLED annoncée à 4500 nits en pic, de quoi rester lisible dehors en pleine lumière. Le Redmi Note 14 Pro suit avec son AMOLED de 6,67 pouces monté à 3000 nits, tandis que le Galaxy A36 propose une Super AMOLED de 6,7 pouces très agréable pour lire des documents et regarder des vidéos. Les trois tournent à 120 Hz, gage de fluidité au défilement.

Qui prend les meilleures photos et lequel tient le plus longtemps ?

Côté photo, le Redmi Note 14 Pro se distingue avec son capteur principal de 200 Mpx qui capte beaucoup de détails en pleine lumière et autorise un recadrage confortable. Le Motorola Edge 60 répond avec un capteur principal Sony de 50 Mpx et surtout un zoom optique 5x rare à ce prix, utile pour photographier de loin sans perdre en netteté. Le Galaxy A36 ferme la marche avec son capteur de 50 Mpx, correct de jour mais plus limité quand la lumière baisse.

Pour l'autonomie, les trois embarquent de grosses batteries. Le Redmi Note 14 Pro mène légèrement avec 5110 mAh, suivi de près par le Galaxy A36 et le Motorola Edge 60, tous deux à 5000 mAh, soit une journée pleine sans recharge pour la plupart des usages. La différence se joue sur la recharge : le Motorola Edge 60 passe devant avec sa charge rapide 68 W, contre 45 W pour les deux autres, qui restent rapides mais un cran en dessous.

Quelle expérience logicielle et quel suivi dans le temps ?

Sur le suivi logiciel, le Galaxy A36 prend l'avantage avec ses six années de mises à jour promises par Samsung, un argument de poids pour garder son téléphone tout au long des études. Le Motorola Edge 60 séduit par son interface Android épurée, proche du logiciel de Google, fluide et peu chargée. Le Redmi Note 14 Pro tourne sous HyperOS, riche en fonctions mais plus dense, avec un suivi correct sans atteindre celui de Samsung.

Les trois intègrent le NFC pour le paiement mobile et un lecteur d'empreintes pour déverrouiller l'appareil d'un geste. En conclusion, le Galaxy A36 est le plus durable pour tenir toute la scolarité, le Redmi Note 14 Pro le plus complet en photo et en rapport qualité-prix, et le Motorola Edge 60 le plus agréable en main et le plus rapide à recharger.