Les meilleurs smartphones à moins de 500 € : notre sélection de 3 modèles

Sur le plan du design, les trois modèles affichent des partis pris marqués. Le Google Pixel 9a, proposé autour de 379 €, adopte un profil sobre et plat de 152,8 mm pour 198 g, en coloris Noir, Blanc, Iris et Pivoine, avec une certification IP68 contre la poussière et l'eau.

Le Samsung Galaxy S24 FE, affiché près de 496 €, est le plus imposant du trio avec 162 mm pour 213 g, décliné en Noir, Gris, Vert, Bleu et Jaune, lui aussi certifié IP68. Le Nothing Phone (3a) Pro, vendu aux alentours de 349 €, mise sur son dos translucide et ses signaux lumineux Glyph, un design qui le rend immédiatement reconnaissable. Il se limite en revanche à une certification IP64, résistante aux projections mais pas à l'immersion, là où les deux Samsung et Google acceptent un passage sous l'eau.

Qui prend les meilleures photos ?

Pour la photo, le Pixel 9a prend l'avantage grâce au traitement logiciel de Google, qui tire le meilleur de son capteur principal de 48 Mpx, y compris en basse lumière et sur les portraits. Le Nothing Phone (3a) Pro se distingue par sa polyvalence avec un téléobjectif périscopique à zoom optique 3x, extensible jusqu'à x60 en numérique, une rareté sous les 500 €. Le Galaxy S24 FE suit avec son capteur de 50 Mpx épaulé d'un téléobjectif à zoom optique, et profite des outils d'édition Galaxy AI pour retoucher une image sans logiciel tiers.

En vidéo, le Galaxy S24 FE monte jusqu'à la définition 8K quand les deux autres se limitent à la 4K, déjà largement suffisante au quotidien. Pour les selfies et la visioconférence, le Nothing Phone (3a) Pro passe devant avec sa caméra avant de 50 Mpx, contre 13 Mpx pour le Pixel 9a et 10 Mpx pour le Galaxy. Le Pixel garde toutefois l'avantage du rendu le plus naturel grâce à son moteur de traitement d'image.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, le Galaxy S24 FE domine nettement avec son processeur Exynos 2400e, hérité de la gamme haut de gamme de Samsung, à l'aise sur les jeux exigeants et le multitâche soutenu. Le Pixel 9a suit avec son Tensor G4, taillé surtout pour l'IA et la photo plus que pour la force brute, mais fluide au quotidien. Le Nothing Phone (3a) Pro ferme la marche sur ce critère avec son Snapdragon 7s Gen 3 et 12 Go de RAM, un ensemble à l'aise pour la navigation et les usages courants.

Pour l'écran, le Galaxy S24 FE et le Nothing Phone (3a) Pro offrent les plus grandes dalles, respectivement 6,7 et 6,77 pouces, idéales pour les vidéos et les jeux. Le Galaxy s'appuie sur une Dynamic AMOLED 2X très lumineuse pour rester lisible en extérieur, le Nothing sur une AMOLED fluide et contrastée. Le Pixel 9a mise sur un format plus compact de 6,3 pouces, plus facile à manier d'une seule main. Les trois affichent du 120 Hz pour un défilement fluide.

Autonomie, recharge et suivi : lequel dure le plus longtemps ?

Pour l'autonomie, le Pixel 9a mène avec sa batterie de 5100 mAh et l'optimisation du Tensor G4, suivi du Nothing Phone (3a) Pro et de ses 5000 mAh, tandis que le Galaxy S24 FE ferme la marche avec 4700 mAh mais une gestion énergétique éprouvée. Sur la recharge, le Nothing Phone (3a) Pro passe devant avec sa charge filaire de 50 W, contre 25 W pour le Galaxy S24 FE et 24 W pour le Pixel 9a, les trois acceptant par ailleurs la recharge sans fil pour poser le téléphone sur un socle la nuit.

Sur le suivi logiciel, le Pixel 9a se démarque avec l'engagement de Google sur sept ans de mises à jour, un vrai gage de longévité, quand Samsung assure de son côté un suivi étendu sur plusieurs années. En conclusion, le Pixel 9a est le meilleur choix pour la photo et la durée de vie logicielle, le Galaxy S24 FE le plus puissant et le plus complet pour un usage polyvalent, et le Nothing Phone (3a) Pro le plus original avec le zoom le plus souple du trio.