Chez Apple, le calendrier est réglé comme une horloge. Chaque automne, un nouvel iPhone arrive et fait glisser le précédent d'un cran dans la gamme. L'iPhone 16 vient de vivre ce passage de relais avec l'iPhone 17, et son tarif s'en ressent, sans que ses qualités, elles, aient bougé.

Pourquoi l'iPhone 16 coûte moins cher aujourd'hui

La mécanique est simple. L'iPhone 17 est désormais en vente, et comme à chaque génération, le modèle de l'année précédente voit son prix s'assouplir. En neuf, la baisse reste mesurée puisque Apple tient bien ses tarifs, mais on passe tout de même sous la barre des 800 €. Et si vous acceptez le reconditionné, l'écart se creuse nettement.

Neuf ou reconditionné, deux façons de l'acheter

Selon votre budget et votre rapport au neuf, deux pistes se présentent.

En neuf, 799 € chez Amazon : l'appareil scellé, la garantie constructeur complète et iOS dans sa version la plus récente. C'est le prix plancher constaté en ce moment, la plupart des enseignes tenant plutôt l'iPhone 16 neuf autour de 840 €.

l'appareil scellé, la garantie constructeur complète et iOS dans sa version la plus récente. C'est le prix plancher constaté en ce moment, la plupart des enseignes tenant plutôt l'iPhone 16 neuf autour de 840 €. En reconditionné, autour de 605 € chez Certideal : près de 200 € de moins, pour un appareil remis à neuf et garanti. La bonne piste si vous voulez alléger la facture et que le reconditionné ne vous rebute pas.

Faut-il craquer ?

Sur le fond, l'iPhone 16 n'a rien d'un modèle dépassé. Il embarque la puce A18 taillée pour durer et compatible avec les fonctions Apple Intelligence, un capteur principal de 48 mégapixels très polyvalent, et une autonomie confortable sur la journée. Son écran OLED de 6,1 pouces reste une référence d'affichage. Deux réserves, pour être honnête : la dalle se limite à 60 Hz, là où beaucoup de rivaux Android offrent un défilement plus fluide en 120 Hz, et la version de base se contente de 128 Go de stockage, à vérifier selon vos usages.

À notre avis, si vous vouliez un iPhone récent sans payer le prix de l'iPhone 17, c'est un bon moment. Prenez le neuf à ce tarif pour la tranquillité totale, ou le reconditionné pour économiser près de 200 €. Vous pouvez d'ailleurs comparer les modèles dans notre catalogue des smartphones Apple avant de choisir. Ceux qui visent la fluidité d'un écran 120 Hz ou la photo au téléobjectif regarderont plutôt vers les versions Pro.

Pensez simplement à confirmer le coloris et la capacité au moment de votre commande, car ces tarifs peuvent bouger d'un jour à l'autre.