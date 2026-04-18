Motorola Edge 70 pro : lancement confirmé le 22 avril en inde

À retenir Date de lancement : le 22 avril en Inde.

le 22 avril en Inde. Batterie : 6500 mAh avec charge rapide 90W.

6500 mAh avec charge rapide 90W. Écran : fréquence de 144 Hz et dalle plate.

C’est officiel, on sait que le prochain smartphone Motorola Edge 70 Pro sortira le 22 avril. L’une des pages du site de vente en ligne Flipkart lève non seulement le voile sur la date de lancement mais également sur quelques caractéristiques techniques.

Déjà, on peut voir que l’image publiée montre un module photo rectangulaire en haut à gauche, avec flash LED et des accents verts lime. Le dos adopte une finition texturée anti-empreintes, améliorant la prise en main par rapport aux modèles précédents glissants comme le Edge 60 Pro. En outre, au regard de ses lignes, on peut se demander ce que Motorola fait de ses designers tellement les modèles se ressemblent. Depuis plusieurs générations maintenant, les différences sont à la marge voire inexistantes.

Seuls les composants et les coloris changent.

Différentes finitions, pour tous les goûts

Le partenariat avec Pantone persiste, offrant des teintes Pantone Tea, Pantone Titan Grey et Pantone Lily White. Contrairement aux écrans courbés des Edge antérieurs, ce Pro opte pour une dalle plate, facilitant l'usage quotidien face aux bordures incurvées du Nothing Phone (2).

Les finitions multiples – tissu, satin, marbre – diversifient l'expérience tactile, alors que les concurrents se limitent à du verre standard. Un bouton dédié à l'IA émerge, activant des fonctions intelligentes absentes sur le Edge 70 de base sorti il y a quelques mois.

De plus, notez que l’on pourrait compter sur le support du format HDR10+ pour profiter de très hautes luminosités et contraste depuis les plateformes de streaming proposant des contenus compatibles.

Sinon, on peut voir qu’il y aura un processeur MediaTek Dimensity 8300 pour animer le Edge 70 Pro, surpassant le Snapdragon 7 Gen 4 du Edge 70 standard par sa gravure en 4 nm et ses cœurs Cortex-A720 jusqu'à 2,8 GHz. Il y aurait jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5x et 512 Go en UFS 3.1.

L'écran atteindrait une fréquence de 144 Hz, contre 120 Hz sur l'Edge 60 Pro, pour des défilements fluides lors de la consultation sur les réseaux sociaux ou pour les jeux vidéo.

Appareil photo et autonomie

Les capteurs photo intègreront un module Sony Lytia capable pour les nuits, avec triple module : principal 50 mégapixels large, 10 mégapixels téléobjectif et 50 mégapixels ultra grand-angle, plus précis que le 50+8 mégapixels limité du Edge 60 Pro. Enfin, côté autonomie, la batterie de 6500 mAh double quasi celle du Edge 70 (4800 mAh), avec charge 90W plus rapide que les 68W du Edge 60 Pro. La charge sans fil 15W sera de la partie.

Reste à connaitre la date de disponibilité ainsi que le prix de ce mobile qui promet de belle performance tant dans son usage au quotidien qu’en photo, le cas échéant.

