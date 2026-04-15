À moins de 200 €, quels smartphones offrent encore une expérience durable en 2026 ?

En premier lieu, le design de ces trois smartphones montre parfaitement leur position sur le segment des prix tout en affichant des différences notables dans l’intégration des capteurs photo. Le Samsung Galaxy A17 adopte un module photo vertical épuré directement intégré au dos, dans la continuité du design récent de la marque, avec trois capteurs alignés sans bloc distinct.

De son côté, le Xiaomi Redmi Note 15 opte pour un module rectangulaire légèrement surélevé, regroupant ses capteurs dans un espace bien délimité, ce qui lui donne une apparence plus marquée visuellement. Enfin, le Samsung Galaxy A06 privilégie une approche plus simple avec deux capteurs alignés verticalement, sans sophistication particulière. Par ailleurs, les profils des trois appareils sont plats, ce qui facilite la prise en main.

En ce qui concerne les coloris, le Galaxy A17 est proposé en noir, bleu et gris, le Redmi Note 15 en noir, bleu et argent, tandis que le Galaxy A06 se décline en noir, vert et argent. Sur le plan des dimensions, le Redmi Note 15 et le Galaxy A17 partagent une diagonale généreuse d'environ 6,7 pouces, tandis que le Galaxy A06 reste dans un format similaire mais plus basique. En termes de poids, le Redmi Note 15 est le plus dense, alors que le Galaxy A06 cherche à rester léger.

Enfin, aucun de ces modèles n’atteint une certification IP68, mais le Galaxy A17 se distingue nettement avec une certification IP54 et un verre Gorilla Glass Victus+ très résistant, tandis que les deux autres ne disposent d'aucune protection officielle aussi avancée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, les différences sont significatives malgré des usages globalement orientés vers la simplicité. Le Samsung Galaxy A17 embarque un processeur octa-core performant (cadencé à 2,4 GHz), accompagné de 4 Go ou 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, extensible via carte microSD. Il profite également de l'intégration de l'IA avec Gemini Live, un avantage majeur pour la longévité.

Le Xiaomi Redmi Note 15 s’appuie sur un processeur MediaTek Helio G99 Ultra (ou équivalent 2026), avec 6 Go ou 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage, également extensible. Enfin, le Samsung Galaxy A06 est équipé d’un processeur MediaTek Helio G85, associé à 4 Go ou 6 Go de RAM. Ainsi, en matière de puissance brute et multitâche, le Redmi Note 15 garde une légère avance, mais le Galaxy A17 le talonne grâce à son optimisation logicielle One UI 7 et ses 6 ans de mises à jour garantis. Le Galaxy A06 ferme la marche avec une configuration plus limitée.

Concernant les écrans, le match est serré. Le Galaxy A17 et le Redmi Note 15 dominent avec des dalles de 6,7 pouces. Le Galaxy A17 propose un écran Super AMOLED de 90 Hz offrant des contrastes infinis, tandis que le Redmi Note 15 mise sur un AMOLED 120 Hz pour une fluidité maximale.

Le Galaxy A06, quant à lui, dispose d’un écran PLS LCD limité à 60 Hz. Aucun de ces modèles ne propose d’écran incurvé, tous restant sur des dalles plates. En termes de hiérarchie, le Galaxy A17 et le Redmi Note 15 sont au sommet grâce à la technologie OLED, tandis que le Galaxy A06 reste en retrait avec un affichage plus classique.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les écarts se creusent davantage. Le Redmi Note 15 embarque un capteur principal de 108 mégapixels (ou 64 selon les versions régionales), offrant une grande précision. Le Galaxy A17 propose un capteur principal de 50 mégapixels qui se démarque par sa stabilisation optique (OIS), garantissant des photos nettes même en basse lumière, complété par un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un macro de 2 mégapixels.

De son côté, le Galaxy A06 se limite à un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur de profondeur. Pour les selfies, le Redmi Note 15 dispose d’un capteur de 16 mégapixels, contre 13 mégapixels pour le Galaxy A17 et 8 mégapixels pour le Galaxy A06. Ainsi, pour la stabilité vidéo et la netteté, le Galaxy A17 est excellent, tandis que le Redmi Note 15 mise sur la définition brute.

Concernant la connectivité, le Galaxy A17 se distingue par sa compatibilité 5G native, tandis que le Redmi Note 15 et le Galaxy A06 peuvent rester limités à la 4G selon les variantes choisies à ce prix. Les trois modèles conservent une prise audio jack et le Wi-Fi 5 (802.11ac). Le Redmi Note 15 conserve son émetteur infrarouge caractéristique. Enfin, les lecteurs d’empreintes digitales sont placés sur le bouton de mise en veille pour les trois smartphones, une solution simple et efficace.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère déterminant dans cette catégorie. Les trois smartphones embarquent des batteries de 5000 mAh, ce qui leur permet d’assurer une journée complète d’utilisation. Le Redmi Note 15 offre une recharge rapide de 33 W, permettant de regagner de l'énergie plus vite que ses concurrents. Le Galaxy A17 et le Galaxy A06 supportent tous deux une charge de 25 W, ce qui reste correct pour cette gamme.

Aucun des trois modèles ne propose de recharge sans fil. En conclusion, pour l’endurance et la vitesse de charge, le Redmi Note 15 garde l'avantage, mais le Galaxy A17 s'impose comme le choix le plus durable et technologiquement à jour grâce à son support logiciel étendu et sa résistance physique accrue.

