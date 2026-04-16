Le segment 300/400 € est-il désormais le meilleur compromis pour un smartphone qui dure ?

En premier lieu, le design de ces trois smartphones traduit des philosophies distinctes, notamment dans l’intégration des capteurs photo. Le Samsung Galaxy A37 5G reprend une approche minimaliste avec ses capteurs alignés verticalement, directement intégrés dans le dos sans module distinct, ce qui donne un rendu sobre et épuré. De son côté, le Google Pixel 9a adopte une pilule horizontale intégrée au dos, signature visuelle propre à la gamme Pixel. Le Poco X8 Pro, quant à lui, opte pour un module très épuré.

Par ailleurs, les trois appareils adoptent des écrans plats, favorisant une prise en main stable. En ce qui concerne les coloris, le Galaxy A37 est proposé en lavande, noir et vert, le Pixel 9a en charbon, porcelaine et bleu, tandis que le Poco X8 Pro se décline en noir, jaune et gris. Sur le plan des dimensions, le Poco X8 Pro est le plus grand, alors que le Pixel 9a s’impose comme le plus compact.

En termes de poids, le Pixel 9a est également le plus léger, tandis que le Poco X8 Pro est le plus lourd. Enfin, le Pixel 9a et le Galaxy A37 bénéficient d’une certification IP67, garantissant une excellente résistance à l’eau et à la poussière. Le Poco X8 Pro, en revanche, va un peu plus loin avec une protection IP68.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, les trois smartphones reposent sur des plateformes techniques bien distinctes. Le Samsung Galaxy A37 5G embarque un processeur Exynos 1480, associé à 6 Go ou 8 Go de mémoire vive et à 128 Go ou 256 Go de stockage, avec possibilité d’extension via carte microSD. Le Google Pixel 9a intègre le processeur Tensor G4, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage, sans extension possible.

Le Poco X8 Pro, quant à lui, est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 8500-Ultra, avec 8 Go ou 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage interne. Ainsi, en matière de puissance brute, le Poco X8 Pro prend l’avantage grâce à une puce optimisée pour le jeu et les tâches lourdes. Il est suivi par le Pixel 9a, dont le processeur est tourné vers l’intelligence artificielle. Enfin, le Galaxy A37 offre des performances solides pour un usage quotidien, mais reste légèrement en retrait sur le jeu intensif.

Concernant l’affichage, le Poco X8 Pro domine avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une fréquence de 120 Hz et une luminosité de pointe dépassant les 3000 cd/m². Le Galaxy A37 propose un écran Super AMOLED de 6,6 pouces également en 120 Hz, avec un excellent rendu colorimétrique. Le Pixel 9a, de son côté, dispose d’un écran Actua OLED de 6,1 pouces en 120 Hz, offrant la meilleure densité de pixels grâce à sa compacité. Aucun de ces modèles ne propose d’écran incurvé. En termes de hiérarchie, le Poco X8 Pro l'emporte sur la luminosité, le Pixel 9a sur la précision, et le Galaxy A37 offre une solution pertinente malgré tout.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Google Pixel 9a prend une avance notable. Il intègre un capteur principal de 48 mégapixels hérité des gammes supérieures, avec un traitement logiciel dopé à l'IA qui sublime chaque cliché et un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le Samsung Galaxy A37 propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Le Poco X8 Pro embarque un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un flash déporté.

Concernant la connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G et proposent désormais le Wi-Fi 6 (ou 6E pour le Pixel et le Poco). Aucun des trois modèles ne dispose de prise audio jack, devenue rare. En revanche, le Poco X8 Pro conserve son émetteur infrarouge. Enfin, les lecteurs d’empreintes digitales sont intégrés sous l’écran pour les trois appareils, garantissant une ergonomie moderne.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère essentiel. Le Poco X8 Pro et le Galaxy A37 embarquent des batteries de 5500 mAh et 5000 mAh (idem pour le Pixel 9a. En pratique, le Poco X8 Pro offre la meilleure endurance. En ce qui concerne la recharge, le Poco X8 Pro écrase la concurrence avec une puissance de 67 W (charge complète en moins de 50 min). Le Galaxy A37 stagne à 25 W, tandis que le Pixel 9a progresse vers les 27 W. Point crucial : le Pixel 9a est le seul de ce comparatif à proposer la recharge sans fil. Ainsi, pour la rapidité, le Poco X8 Pro s’impose, mais pour la polyvalence de charge, le Pixel 9a reprend des points.

