Pixel 10a : Google glisse son capteur photo de génie dans un smartphone à moins de 500 €

Si vous parcourez régulièrement l'actualité des mobiles Google, vous savez que la gamme « a » est celle qui offre le meilleur rapport qualité/prix pour la photographie sur mobile.

Le Google Pixel 10a ne déroge pas à la règle, d'autant plus que c'est tout simplement un bon smartphone qui embarque un écran de 6,3 pouces, 8 Go de RAM et tourne nativement sous Android 16.

Actuellement, on le déniche autour de 463 €, un tarif qui permet de s'offrir l'excellence de son bloc photo sans vider son livret A, voire casser son PEL.

Le point de vigilance : Pour atteindre ce tarif agressif, il s'agit ici d'un modèle importé. Cela n'entrave en rien son fonctionnement sur nos réseaux 4G et 5G, mais c'est une donnée à prendre en compte au moment de valider votre panier, car certaines applications peuvent ne pas être compatibles.

Un smartphone taillé pour durer jusqu'en 2033

Ce smartphone est un véritable investissement sur le long terme. Google garantit 7 ans de mises à jour (OS et sécurité), ce qui signifie que votre appareil restera d'actualité jusqu'au début de la prochaine décennie.

Ajoutez à cela une étiquette énergie A, et vous obtenez un appareil qui répond aux préoccupations environnementales croissantes. Comme le souligne une étude récente sur les critères d'achat, la durabilité et la solidité sont devenues le pilier pour les consommateurs en 2026, ce que propose ce modèle.

La photographie assistée par IA, sans compromis

Le Pixel 10a encaisse les traitements d'image les plus lourds grâce à sa puce haut de gamme. Que ce soit pour la « Retouche Magique » ou le mode nuit, qui reste la référence absolue sur ce segment, l'appareil livre des clichés tout simplement bluffants.

Le seul modèle qui pourrait lui faire de l'ombre dans la partie « photophone à prix doux », c'est le Pixel 9a de l'année dernière, qui est encore un peu moins cher.

✅ Les points forts 7 ans de MAJ : Une longévité logicielle record.

Une longévité logicielle record. Énergie : Classe A pour une consommation maîtrisée.

Classe A pour une consommation maîtrisée. Photo : Le savoir-faire Google à prix réduit. ⚠️ À noter Import : Modèle importé.

Modèle importé. Charge : Toujours un peu lente par rapport aux marques chinoises.

Google propose ici un smartphone pensé pour durer, allant de pair avec l'intelligence logicielle et le respect des nouvelles normes de consommation.