Pixel 10a : Google glisse son capteur photo de génie dans un smartphone à moins de 500 €

Google continue de bousculer le marché avec son Pixel 10a. En intégrant ses algorithmes de pointe et son processeur Tensor dans un format compact, le géant américain propose ce qui ressemble fort au meilleur photophone de sa catégorie en ce printemps 2026.

Rémi Deschamps - publié le 18/04/2026 à 12h15
Un smartphone Google Pixel bleu, sa boîte, une coque et des autocollants sur fond blanc, éclairage diffus, vue de dessus.

Si vous parcourez régulièrement l'actualité des mobiles Google, vous savez que la gamme « a » est celle qui offre le meilleur rapport qualité/prix pour la photographie sur mobile. 

Le Google Pixel 10a ne déroge pas à la règle, d'autant plus que c'est tout simplement un bon smartphone qui embarque un écran de 6,3 pouces, 8 Go de RAM et tourne nativement sous Android 16

 

Actuellement, on le déniche autour de 463 €, un tarif qui permet de s'offrir l'excellence de son bloc photo sans vider son livret A, voire casser son PEL.

Le point de vigilance : Pour atteindre ce tarif agressif, il s'agit ici d'un modèle importé. Cela n'entrave en rien son fonctionnement sur nos réseaux 4G et 5G, mais c'est une donnée à prendre en compte au moment de valider votre panier, car certaines applications peuvent ne pas être compatibles.

Un smartphone taillé pour durer jusqu'en 2033

Ce smartphone est un véritable investissement sur le long terme. Google garantit 7 ans de mises à jour (OS et sécurité), ce qui signifie que votre appareil restera d'actualité jusqu'au début de la prochaine décennie.

 

Ajoutez à cela une étiquette énergie A, et vous obtenez un appareil qui répond aux préoccupations environnementales croissantes. Comme le souligne une étude récente sur les critères d'achat, la durabilité et la solidité sont devenues le pilier pour les consommateurs en 2026, ce que propose ce modèle.

La photographie assistée par IA, sans compromis

Le Pixel 10a encaisse les traitements d'image les plus lourds grâce à sa puce haut de gamme. Que ce soit pour la « Retouche Magique » ou le mode nuit, qui reste la référence absolue sur ce segment, l'appareil livre des clichés tout simplement bluffants. 

Le seul modèle qui pourrait lui faire de l'ombre dans la partie « photophone à prix doux », c'est le Pixel 9a de l'année dernière, qui est encore un peu moins cher.

✅ Les points forts

  • 7 ans de MAJ : Une longévité logicielle record.
  • Énergie : Classe A pour une consommation maîtrisée.
  • Photo : Le savoir-faire Google à prix réduit.

⚠️ À noter

  • Import : Modèle importé.
  • Charge : Toujours un peu lente par rapport aux marques chinoises.

Google propose ici un smartphone pensé pour durer, allant de pair avec l'intelligence logicielle et le respect des nouvelles normes de consommation.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Honor Magic8 Lite
Guide d'achat

Autonomie : notre sélection de smartphones endurants à prix serré pour oublier votre chargeur

18/04/2026
Google Pixel 10a
Guide d'achat

Photographie mobile : comment s'équiper pour moins de 450 € et obtenir de la vraie qualité ?

17/04/2026
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Le segment 300/400 € est-il désormais le meilleur compromis pour un smartphone qui dure ?

16/04/2026
Xiaomi Redmi Note 15
Guide d'achat

À moins de 200 €, quels smartphones offrent encore une expérience durable en 2026 ?

15/04/2026