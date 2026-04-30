Création de contenu : les meilleurs smartphones pour filmer et monter vos vidéos à prix accessible

Côté design, le Xiaomi 15T Pro adopte un format robuste avec un bloc photo carré situé dans l’angle supérieur gauche, marqué de la signature Leica. Ses profils sont plats, son châssis est en aluminium et il est proposé en noir, gris et moka. Le Google Pixel 10 reprend la barre photo horizontale iconique de Google. Ses profils sont plats avec des angles adoucis pour une ergonomie maximale, et ses coloris sont Obsidian, Porcelaine, Hazel et Rose Pivoine.

Le Samsung Galaxy A57 mise sur une organisation verticale classique, avec trois capteurs alignés séparément. Ses profils sont plats avec une finition brillante "Awesome". Le Pixel 10 est le plus compact, tandis que le Xiaomi 15T Pro et le Galaxy A57 offrent de grandes surfaces d'affichage. Le Galaxy A57 reste le plus léger (179 g), contre environ 209 g pour le Xiaomi. Les trois modèles sont certifiés IP68.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, le Xiaomi 15T Pro prend l’avantage avec son MediaTek Dimensity 9400+, idéal pour l'export vidéo rapide, associé à 12 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage. Le Google Pixel 10 utilise le Google Tensor G5 avec 12 Go de RAM, une puce conçue pour l'IA générative et la retouche vidéo « Magic Editor ».

Le Samsung Galaxy A57 repose sur l’Exynos 1680 avec 8 ou 12 Go de RAM. Pour le montage lourd en 4K, le Xiaomi 15T Pro arrive en tête grâce à sa puissance brute. Le Pixel 10 suit pour son intelligence logicielle, tandis que le Galaxy A57 est parfait pour les montages plus légers sur CapCut ou Instagram.

Pour l’écran, le Xiaomi 15T Pro impressionne avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces à 144 Hz et une luminosité de 3200 cd/m². Le Google Pixel 10 dispose d’un écran OLED Actua de 6,3 pouces, très maniable pour filmer à une main. Le Samsung Galaxy A57 embarque une dalle Super AMOLED Plus de 6,7 pouces à 120 Hz, montant désormais à 2400 nits en pic. Pour créer du contenu, le Xiaomi est le plus fluide (144 Hz), le Galaxy A57 offre le meilleur confort visuel pour le montage, et le Pixel 10 reste le plus fidèle en colorimétrie.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photo et la vidéo, le Xiaomi 15T Pro est le plus polyvalent avec ses trois capteurs Leica de 50 mégapixels (grand-angle, téléobjectif et ultra grand-angle). Il permet de filmer en Log pour un étalonnage professionnel.

Le Google Pixel 10 associe un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Bien qu'il n'ait pas de téléobjectif physique, son zoom numérique haute résolution et sa stabilisation vidéo restent les meilleurs du marché. Le Samsung Galaxy A57 comprend un capteur principal de 50 mégapixels (OIS), un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. Le Xiaomi gagne sur le matériel pur, tandis que le Pixel 10 l'emporte sur la simplicité et la qualité des algorithmes vidéo.

En connectivité, le Xiaomi 15T Pro mène avec le Wi-Fi 7 et l'infrarouge. Le Google Pixel 10 et le Samsung Galaxy A57 proposent le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 6.0. Le Pixel 10 se démarque par sa compatibilité Qi2, permettant de fixer magnétiquement des accessoires de tournage (microphones, éclairages). Aucun ne possède de prise jack, et tous ont un lecteur d'empreintes sous l'écran.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Xiaomi 15T Pro dispose de la plus grosse batterie (5500 mAh), important pour les longues sessions de tournage. Le Samsung Galaxy A57 et le Pixel 10 suivent avec 5000 mAh. Pour la recharge, Xiaomi domine largement avec 90 W en filaire et 50 W en sans-fil. Le Samsung plafonne à 45 W en filaire sans recharge sans fil. Le Pixel 10 propose une charge 45 W et surtout la recharge sans fil magnétique Qi2, très pratique pour les créateurs nomades. En résumé, le Xiaomi 15T Pro est la machine de guerre pour la vidéo, le Pixel 10 est l'outil le plus intelligent, et le Galaxy A57 est finalement le choix équilibré pour les réseaux sociaux.

