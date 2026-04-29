Ancien vs nouveau milieu de gamme : pourquoi le reconditionné est le meilleur calcul de 2026

Côté design, ces trois smartphones traduisent des philosophies assez différentes. L’iPhone 15 Plus adopte un dos en verre teinté dans la masse au fini mat, un cadre en aluminium aux profils plats et deux capteurs photo arrière disposés en diagonale. Il existe en noir, bleu, vert, jaune et rose. Le Samsung Galaxy S24 Ultra revendique une allure plus anguleuse et robuste, avec un cadre en titane et des capteurs photo intégrés individuellement au dos. Il est proposé en gris titane, noir titane, violet titane et ambre titane.

Le Google Pixel 9 Pro privilégie, lui, une barre photo horizontale ovale et isolée, avec un cadre métallique poli et des profils plats ; ses couleurs sont porcelaine, quartz rose, vert sauge et noir volcanique.

Le plus compact est le Pixel 9 Pro avec ses 152,8 mm de haut, tandis que le Galaxy S24 Ultra est le plus imposant.

Le plus léger reste le Pixel 9 Pro (199 g), talonné par l’iPhone 15 Plus (201 g), alors que le mastodonte de Samsung atteint 232 g. Enfin, les trois modèles sont certifiés IP68, Apple garantissant même une immersion jusqu’à 6 mètres pour l’iPhone.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, le Samsung Galaxy S24 Ultra conserve un avantage net grâce au Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, associé à 12 Go de RAM. L’iPhone 15 Plus repose sur la puce Apple A16 Bionic avec 6 Go de RAM, une puce qui reste extrêmement fluide sous iOS en 2026.

Le Google Pixel 9 Pro utilise le Google Tensor G4, accompagné de 16 Go de RAM, optimisé pour les fonctions d’IA avancées. Aucun des trois ne permet d’étendre la mémoire par carte micro SD. En puissance brute, le Galaxy S24 Ultra domine pour le jeu intensif, tandis que le Pixel 9 Pro se distingue par ses capacités de traitement intelligent et l'intégration de Gemini.

Concernant l’affichage, le Galaxy S24 Ultra possède l’écran le plus complet avec une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces (QHD+, 120 Hz) et un verre Gorilla Armor qui réduit les reflets de 75 %. Le Google Pixel 9 Pro brille avec sa dalle Super Actua de 6,3 pouces, montant à 3000 nits, la plus lumineuse du lot.

L’iPhone 15 Plus propose une dalle OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces, magnifique en colorimétrie, mais qui reste limitée à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le Galaxy S24 Ultra arrive donc en tête pour l'immersion, le Pixel pour la lisibilité en plein soleil, tandis que l’iPhone ferme la marche sur la fluidité d'affichage.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photo, le Galaxy S24 Ultra est le roi de la polyvalence avec son capteur principal de 200 mégapixels et son double téléobjectif (zoom optique x3 et x5). Le Google Pixel 9 Pro mise sur un trio de 50, 48 et 48 mégapixels, offrant un traitement logiciel "IA" souvent jugé plus naturel et un excellent zoom haute résolution. L’iPhone 15 Plus dispose d'un duo de 48 et 12 mégapixels ; s'il excelle en vidéo et en portraits simples, il souffre de l'absence d'un zoom optique dédié face à ses concurrents.

La connectivité confirme leur rang. Le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Google Pixel 9 Pro sont compatibles Wi-Fi 7, offrant des débits ultra-rapides pour les box modernes de 2026. L’iPhone 15 Plus se limite au Wi-Fi 6, ce qui reste très performant mais moins tourné vers l'avenir. Le S24 Ultra et le Pixel intègrent un lecteur d’empreintes sous l’écran (ultrasonique pour le Samsung), tandis que l’iPhone mise tout sur la reconnaissance faciale Face ID.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un point fort pour les trois. Le Galaxy S24 Ultra (5000 mAh) et l’iPhone 15 Plus (4383 mAh) sont les champions de l'endurance, l’iPhone profitant de son écran 60 Hz moins énergivore pour tenir parfois plus de deux jours. Le Pixel 9 Pro (4700 mAh) offre une autonomie solide d'une journée complète.

Côté recharge, Samsung mène avec 45 W en filaire. Google suit avec un support de 27 W à 45 W selon le bloc utilisé. L’iPhone 15 Plus est le plus lent (20 W à 27 W), mais il est compatible avec la norme de charge magnétique Qi2 à 15 W.

En conclusion pour un achat en 2026, le Galaxy S24 Ultra est le choix du sans-compromis (écran et puissance), le Pixel 9 Pro est le meilleur compromis format/photo, et l’iPhone 15 Plus demeure la valeur sûre pour l'autonomie et l'écosystème Apple à prix réduit.

