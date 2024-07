Motorola lance les Razr 50 et Razr 50 Ultra, de nouveaux smartphones pliants

Comme cela avait fuité, les Razr 50 et Razr 50 Ultra reprennent le design emblématique à clapet de la série Razr. Fermés, ils affichent un dos en cuir végan texturé et une face avant protégée par du verre Corning Gorilla Glass Victus. L'évolution majeure réside dans l'écran externe : il passe de 1,5 pouce sur le Razr 40 tandis que le Razr 50 propose un écran de 3,6 pouces. Pour le Razr 50 Ultra qui remplace le Razr 40 Ultra, on peut compter sur une diagonale de 4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et une définition de 1080x1272 pixels. Sur le Razr 50, l’écran OLED offre une définition de 1056x1066 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Une fois dépliés, les smartphones dévoilent un écran pOLED de 6,9 pouces en Full HD+. La luminosité maximale du Razr 50 Ultra atteint 2400 cd/m² en usage normal et 3000 cd/m² sous certaines conditions, surpassant les 1700 cd/m² du Razr 50. La pliure de l'écran est à peine visible et la marque nous a indiqué avoir retravaillé la charnière pour que le pli se voit moins et revendique 600 000 ouvertures et fermetures sans signe de faiblesse.

Le Razr 50 est équipé d'un double capteur photo : un principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le Razr 50 Ultra va plus loin avec un capteur principal de 50 mégapixels doté de la stabilisation optique et un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2x et un zoom numérique jusqu'à 4x sans perte. La caméra selfie de 32 mégapixels est présente sur les deux modèles, intégrée dans un poinçon.

Ces capteurs permettent des photos de qualité, notamment des portraits avec effet bokeh. Les algorithmes de traitement et le mode nuit améliorent les clichés en basse lumière. Les capacités d'IA incluent des optimisations photographiques, la stabilisation vidéo et le suivi d’autofocus. Motorola propose également une fonction permettant de créer un fond d'écran harmonisé avec une tenue vestimentaire, comme pour le Motorola edge 50 Pro, par exemple. En outre, la marque propose l’assistant Gemini de Google avec un abonnement de 3 mois à Google One pour profiter de la version Advanced de Gemini et de 2 To d’espace de stockage.

Performances et efficacité énergétique accrues

Les Razr 50 et 50 Ultra sont équipés respectivement des processeurs MediaTek Dimensity 7300X et Snapdragon 8s Gen 3 de Qualcomm. Ce dernier offre des performances supérieures à celles du Snapdragon 8+ Gen 1 tout en étant plus économe en énergie. Le Razr 50 dispose de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que le modèle Ultra propose 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cette configuration assure une expérience utilisateur fluide, bien que ces smartphones ne prétendent pas rivaliser avec les appareils les plus performants du marché.

Les batteries des Razr 50 et 50 Ultra ont une capacité respective de 4200 mAh et 4000 mAh. Elles garantissent une bonne autonomie, renforcée par l'efficacité énergétique du Snapdragon 8s Gen 3. Les deux modèles supportent la charge sans fil 15W, et le Razr 50 Ultra offre une charge filaire à 45W contre 30W pour le Razr 50.

Les smartphones sont compatibles avec le Wi-Fi 6E pour le Razr 50 et le Wi-Fi 7 pour le Razr 50 Ultra, et supportent la technologie eSIM. Certifiés IPx8, ils sont résistants à l'eau mais pas à la poussière. Ils fonctionnent sous Android 14 avec des fonctionnalités d'IA comme l'assistant Gemini de Google. Motorola propose trois mois d'abonnement à Google One avec 2 To de stockage et Gemini Advanced. D'autres fonctionnalités d'IA seront ajoutées plus tard, incluant la synthèse de texte et l'extraction des points clés des articles.

Le Motorola Razr 50 sera commercialisé à 899 € dans une configuration unique 8+256 Go, tandis que le Razr 50 Ultra sera proposé à 1199 € en version 12+512 Go. Du 25 juin au 31 août 2024 : une enceinte Bluetooth Bose Soundlink Revolve+ Il Noir est offerte pour l’achat d’un Razr 50 ou d’un Razr 50 Ultra.

Les deux appareils seront disponibles en plusieurs coloris : vert, bleu, pêche ou rose (uniquement sur le site de la marque) pour le Razr 50 Ultra et gris foncé, beige et orange pour le Razr 50. Motorola inclut une coque assortie et, pour le Razr 50 Ultra, un chargeur supplémentaire.