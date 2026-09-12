Motorola confirme officiellement son pliable au format passeport, en riposte à l'iPhone Duo d'Apple et au Galaxy Z Fold8 de Samsung

Le 9 septembre 2026 au soir, quelques heures à peine après la keynote durant laquelle Apple a dévoilé l'iPhone Duo, la riposte s’organisait. Ainsi, Samsung a publié ce que la marque considère comme d’excellents résultats de vente pour son Galaxy Z Fold8. Motorola, de son côté, a publié sur Instagram et sur X une courte vidéo qui retrace 22 ans d'histoire de la gamme Razr.

Le clip s'ouvre sur le clapet historique de 2004, traverse les générations successives de Razr à clapet, puis s'arrête sur le Razr Fold, premier pliable au format livre du fabricant, lancé en Inde en mai dernier. La séquence se conclut sur la silhouette d'un appareil inédit, recouvert d'un revêtement noir opaque qui dissimule l'essentiel de son design.

That feeling when you hang up, and your razr says everything you didn’t. ????

Some are just discovering it. We’ve been making it even better.

Just wait for our next move. ???? #Razr pic.twitter.com/61hqJCytpn — motorola (@Moto) September 9, 2026

Des croquis repérés et un teasing posté

Cette annonce vient confirmer, pour la première fois par la marque elle-même, ce que des croquis divulgués début septembre et publié sur le site Android Headlines laissaient déjà entrevoir : Motorola travaille bien sur un pliable plus large et plus trapu que le Razr Fold actuel, avec une silhouette refermée se rapprocherant des proportions d'un passeport.

Le message d'accompagnement, publié en anglais, joue sur la notoriété acquise par la marque avec ses clapets iconiques, avec une formule qui peut se traduire par « nouveau entre leurs mains, iconique entre les nôtres », une pique à peine voilée visant l'arrivée tardive d'Apple sur le marché du pliable. Le teaser se referme sur l'annonce « attendez notre prochain geste », sans dévoiler de nom, de prix ni de date de lancement.

Malgré le camouflage, quelques indices demeurent visibles à l'image. L'appareil affiche un boîtier sensiblement plus épais et plus ramassé que celui du Razr Fold, avec une charnière latérale confirmant un format livre plutôt qu'un clapet vertical.

Un module photo en forme de pilule, disposé à l'horizontale sur la partie supérieure du dos, apparaît également à travers le revêtement noir.

Un segment de marché de plus en plus disputé

Le format passeport semble être le nouveau terrain de jeu des marques. Rappelons que c’est Huawei qui a ouvert le bal avec son Pura suivit récemment par le Pura X Max, Samsung a lancé en juillet dernier le Galaxy Z Fold8. Début septembre à l’IFA de Berlin, Xiaomi a montré, en exclusivité mondiale le Xiaomi 18 Fold suivit quelques jours plus tard d’une présentation officielle en bon et due forme. Enfin, Apple a donc présenté officiellement son iPhone Duo.

Ces modèles ont un point commun : des proportions plus courtes et plus larges qu'un pliable classique une fois refermé, voulant s'imposer progressivement comme la nouvelle norme du secteur.

Motorola devra donc composer avec une concurrence déjà solidement installée sur ce nouveau format, entre le prestige d'Apple, la maturité technique de Samsung et l'agressivité tarifaire de Xiaomi (même si ce dernier, comme le Huawei ne sont pas disponibles en France).

