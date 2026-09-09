Xiaomi 18 Fold : le pliable format passeport défie Samsung et Apple avant même leur riposte

À retenir Xiaomi 18 Fold dévoilé le 7 septembre 2026 à Pékin, avant la keynote d'Apple.

dévoilé le 7 septembre 2026 à Pékin, avant la keynote d'Apple. Smartphone pliable au format passeport , dimensions de 117,8 x 83,6 mm.

, dimensions de 117,8 x 83,6 mm. Puce Xring O3 gravée en 3 nm, avec un gain de puissance de 60 %.

gravée en 3 nm, avec un gain de puissance de 60 %. Triple capteur Leica : 200 Mpx principal, 50 Mpx ultra grand-angle et 50 Mpx téléobjectif.

Batterie de 6 000 mAh, charge filaire de 67 W et sans fil de 50 W.

Xiaomi a choisi un calendrier serré pour dévoiler son nouveau modèle. En effet, la conférence de rentrée du fabricant chinois, organisée le 7 septembre à Pékin, s'est tenue quarante-huit heures avant la keynote automnale d'Apple, où la firme de Cupertino doit présenter son premier iPhone pliable. Xiaomi cherche visiblement à occuper le terrain médiatique face à ses deux principaux rivaux, Samsung et Apple. On a pu le voir à l'IFA à Berlin quelques jours avant sa présentation officielle.

Comme les rumeurs le laissaient penser, le Xiaomi 18 Fold adopte une silhouette que la marque qualifie de « format passeport », inspirée des proportions d'une feuille A4. On retrouve donc des dimensions similaires au Huawei Pura X et au Samsung Galaxy Z Fold8.

Contrairement aux pliables allongés classiques, l'appareil mise donc sur un compromis entre le clapet compact et le grand format livre. Une fois refermé, le smartphone mesure 117,8 x 83,6 mm pour une épaisseur de 10,68 mm et un poids de 219 grammes. L'écran externe, utilisable d'une seule main, affiche une diagonale de 5,38 pouces.

Une fois déplié, l'appareil s'affine à 5,02 mm et révèle une dalle principale de 7,58 pouces, pensée pour le multitâche fenêtré à deux ou trois volets sous HyperOS. Les deux écrans reposent sur une technologie HyperRGB associée à une dalle LTPO offrant une fréquence de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, pour un pic de luminosité annoncé à 4 000 cd/m². Un verre Ultra Thin Glass (UTG) à double couche permet de réduire la profondeur du pli à moins de 30 micromètres, une caractéristique déjà présente chez Samsung et Google sur leurs propres pliables.

Xiaomi a par ailleurs consacré une large partie de sa présentation à la question de la fiabilité, point sensible pour cette catégorie d'appareils. D'après la marque, le châssis a été soumis à plus de 253 angles de chute testés dans trois configurations différentes (plié, déplié, angle intermédiaire), pour un total revendiqué de 80 000 tests de chute ayant permis d'optimiser 492 aspects de la conception.

Puce maison et photographie signée Leica

Le Xiaomi 18 Fold inaugure la puce Xring O3, un système sur puce conçu en interne par le fabricant et gravé en 3 nanomètres, intégrant 24 milliards de transistors. Selon Xiaomi, son architecture à dix cœurs (deux cœurs Ultra, quatre Premium et quatre Pro) offrirait un gain de puissance de 60 % et une économie d'énergie de 25 % par rapport à la génération précédente. Le GPU seize cœurs, baptisé G2-Ultra NX, progresserait quant à lui de 85 % en vitesse graphique tout en réduisant sa consommation de 64 %. Le fabricant revendique un score de 5,22 millions de points sur AnTuTu, un chiffre présenté comme un record pour un processeur mobile. La puce est également la première à prendre en charge la mémoire LPDDR6 à 10 667 Mb/s, fournie par le fabricant chinois CXMT, associée à un NPU annoncé à 200 TOPS.

Côté photographie, Xiaomi poursuit son partenariat avec Leica et installe un module arrière triple capteur disposé à l'horizontale. Le capteur principal de 200 mégapixels (format 1/1,56 pouce, ouverture f/1,7) est épaulé par un ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2,4) et un téléobjectif périscopique inversé de 50 mégapixels, doté d'une focale native de 80 mm extensible jusqu'à 160 mm sans perte de qualité selon le fabricant. Une configuration plus complète que celle proposée par certains concurrents directs, qui font parfois l'impasse sur le téléobjectif dans leurs modèles pliables coucou Samsung.

L'autonomie repose sur une batterie silicium-carbone de 6 000 mAh, compatible avec une charge filaire de 67 W et une charge sans fil de 50 W. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold8 de Samsung embarque une batterie de 4 400 à 4 800 mAh selon les configurations, un écart que Xiaomi met logiquement en avant face à son rival coréen. L'appareil intègre également le Wi-Fi 7 et l'UWB, ainsi qu'un capteur d'empreintes digitales latéral.

Disponibilité et prix

Le Xiaomi 18 Fold est proposé dans trois coloris principaux, noir, rouge cerise et blanc, auxquels s'ajoute une édition spéciale Céramique au dos en nitrure de silicium, un composé haute résistance habituellement réservé aux contraintes thermiques de l'aéronautique et de l'automobile. Cette version limitée n'est disponible qu'en configuration 16 Go de RAM et 1 To de stockage, à hauteur de 1 500 exemplaires.

En Chine, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. D'après le fabricant, les tarifs s'échelonnent selon la configuration choisie : 10 999 yuans (environ 1 400 euros hors taxes) pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Tout cela est de bon augure mais malheureusement, le Xiaomi 18 Fold ne sera pas disponible en France. Il est possible que les prochaines générations le soient sans garantie cependant.