Motorola propose le Moto e14 : un smartphone complet et accessible

Le Moto e14, le dernier smartphone annoncé par Motorola après les modèles pliants Razr 50 et Razr 50 Ultra, se distingue par son écran ultra-large LCD de 6,6 pouces. Ce dernier offre une grande surface d’affichage et propose un défilement assez fluide grâce à une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Les utilisateurs bénéficieront d'une visibilité optimale en extérieur avec le mode Haute Luminosité, ajustant automatiquement la luminosité avec plus de 500 cd/m², ce qui n’est pas la panacée non lorsqu’on voit des modèles, même de milieu de gamme qui proposent plus de 1500 cd/m². En outre, il propose le mode lumière nocturne qui est conçu pour réduire la fatigue oculaire dans des conditions de faible luminosité.

Design robuste et esthétique

Pour protéger son écran des rayures et des chocs, le Moto e14 est équipé d'un verre Corning Gorilla Glass 3. En outre, ce smartphone dispose d'une certification IP52, assurant une protection contre les éclaboussures d’eau et l'usure quotidienne. L'esthétique du Moto e14 ne se limite pas à son écran. Il est également doté d'un boîtier de caméra épuré qui offre un design plutôt équilibré tout en permettant de capturer des photos et des vidéos nettes grâce à une caméra de 13 mégapixels alimentée par l'intelligence artificielle. Que ce soit pour des paysages ou des selfies de groupe, chaque image veut être la plus nette et la plus claire possible.

Pour l’audio, grâce à la compatibilité avec le format Dolby Atmos, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience sonore multidimensionnelle avec une plus grande profondeur, clarté et détail. Cette technologie améliore significativement les divertissements préférés des utilisateurs, qu'il s'agisse de musique, de films ou de jeux vidéo.

Performances et autonomie

Sous son extérieur élégant, le Moto e14 cache un processeur octa-core fiable. Ce processeur garantit des expériences fluides, tandis que le Boost de RAM peut ajouter jusqu'à 2 Go de RAM virtuelle supplémentaire pour un multitâche plus efficace. En termes de stockage, le Moto e14 offre 64 Go d’espace, extensible via un port micro SD jusqu’à 1 To, permettant de stocker de nombreuses applications, photos et vidéos sans souci.

L'autonomie est un autre point fort de ce smartphone. Équipé d'une batterie de 5000 mAh, le Moto e14 permet de profiter de divertissements toute la journée avec une seule charge. De plus, grâce à la charge rapide de 15 W, les utilisateurs peuvent recharger rapidement leur appareil et revenir à leurs activités essentielles sans délai.

Le Moto e14 est commercialisé au prix de 109 €. Il est fourni avec un chargeur de 10 W et une coque de protection. Il se positionne donc comme une option accessible pour ceux qui recherchent un appareil performant et polyvalent à un prix abordable.