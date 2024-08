Nothing Phone (2a), le smartphone anglais qui concilie atypisme et haute qualité !

Sortant peu de produits, et en attendant la sortie du Nothing Phone (2a) Plus, les équipes de Nothing se focalisent principalement sur la nouveauté, attendant de véritables améliorations avant de proposer une nouvelle version de leur produit. Le Nothing Phone (2) et sa déclinaison qui nous intéresse aujourd'hui, le Phone (2a), adoptent cette philosophie avec brio.

Le Nothing Phone (2a) est la version à petit prix du Nothing Phone (2). Tous deux ont pour objectif de créer des smartphones à l’utilisation intuitive qui ne passent pas uniquement par l’écran du téléphone.

Fiche technique du Nothing Phone (2a)

Écran : Écran 1084 x 2412 Amoled de 6,7 pouces, résolution Full HD+

Processeur : Dimensity 7200 Pro 5G

RAM : 8 Go, 12 Go

Stockage : 128 Go, 256 Go

Caméra principale : Double capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle (50 MP)

Batterie : 5000 mAh avec 45W, charge sans fil et charge

Cela se traduit concrètement par deux aspects principaux : une interface épurée et ultra personnalisable, dominée par des nuances subtiles de noir et blanc, respectant vos yeux et vos intuitions pour une navigation rapide parmi vos applications.

Cette interface se rapproche de ce que l'on trouve sur un iPhone, tout en incitant à moins regarder l'écran. Les couleurs noir et blanc sont non seulement moins fatigantes pour les yeux, mais elles réduisent également l'envie de passer trop de temps devant l'écran.

Cela peut sembler surprenant, mais un appareil qui prend en compte notre santé est précieux aujourd'hui. De plus, comme vous le verrez, ne pas regarder l'écran n'est pas un problème pour interagir avec votre Nothing Phone (2a) !

Et secondement, ce sont les glyphes des smartphones Nothing. Les glyphes sont des systèmes de diodes intégrées au dos de votre téléphone qui, grâce à différentes combinaisons lumineuses, vous permettent de comprendre certains messages sans même regarder l’écran.

Par exemple, si vous avez configuré un rendez-vous dans votre agenda Google, les glyphes activeront une barre lumineuse dégressive, indiquant l'approche de l’heure du rendez-vous. Vous pouvez aussi personnaliser les glyphes pour certains canaux de conversation, permettant de savoir immédiatement si vous recevez un message urgent ou non, et ainsi réduire votre temps d’écran.

Les glyphes indiquent également l'état de la charge de votre téléphone et peuvent même réagir à un stimulus auditif lorsque vous écoutez de la musique. Ces nombreuses applications offrent une nouvelle façon d’interagir avec votre smartphone, repensant entièrement son utilisation.

