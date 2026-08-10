Nothing Phone (3a) : 299 € en neuf chez Rakuten, 30 € de moins qu'en début de semaine

Quand on cherche un smartphone neuf autour de 300 €, le réflexe est souvent de regarder du côté de Samsung ou de Xiaomi. Le Nothing Phone (3a), lui, passe à 299 € chez Rakuten, soit une trentaine d'euros de moins qu'il y a quelques jours. Voici ce que vaut vraiment cette offre, et à qui elle s'adresse.

La Rédac LesMobiles - publié le 10/08/2026 à 17h50
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Nothing Phone 3a posé sur un fond abstrait aux nuances de gris, blanc et noir.

Dans cette gamme de prix, la plupart des acheteurs se tournent vers les valeurs sûres des grandes marques. Le Nothing Phone (3a) prend le contre-pied avec un parti pris assumé, un dos translucide et des bandeaux lumineux à l'arrière, qui le rendent immédiatement reconnaissable. 

 

Pourquoi ce prix aujourd'hui

Le prix a reculé d'une trentaine d'euros ces derniers jours, ce qui ramène l'appareil sous la barre des 300 € en version neuve. Rien d'exceptionnel dans le mécanisme, c'est le mouvement classique d'un milieu de gamme dont le tarif se tasse quelques mois après la sortie. L'intérêt pour vous est simple, vous payez moins cher un téléphone dont les qualités n'ont pas bougé.

À notre avis, c'est aussi ce qui rend l'offre lisible. Le montant est net, sans code à saisir ni reprise à activer, et il vient d'un marchand que nous référençons. Le calcul reste donc facile à faire de tête au moment de commander.

 

Un milieu de gamme plus complet qu'il n'en a l'air

Sous le design, le Phone (3a) aligne un écran AMOLED de 6,77 pouces en 120 Hz, agréable à lire et fluide au quotidien, et la puce Snapdragon 7s Gen 3 qui suffit largement pour la navigation, les réseaux sociaux et la plupart des jeux. La batterie de 5 000 mAh tient sans peine la journée, avec une charge rapide 50 W et, plus rare à ce prix, la charge sans fil.

La partie photo mise sur la polyvalence, avec un capteur principal de 50 mégapixels épaulé par un téléobjectif, ce qui offre un vrai zoom là où beaucoup de concurrents se contentent d'un grossissement numérique. Le tout tourne sous Android 15, dans une interface épurée que Nothing soigne particulièrement.

Pour rester honnêtes, quelques points méritent votre attention. La certification est ici IP64, qui protège des projections d'eau mais pas d'une immersion, et le port USB reste en 2.0, donc lent pour les transferts de fichiers. À ce tarif, l'offre porte le plus souvent sur la version de base, pensez donc à vérifier la capacité de stockage et le coloris au moment de valider votre commande.

 

Faut-il l'acheter ?

Notre verdict est posé. Si vous voulez un smartphone neuf à moins de 300 € qui sorte du lot sans sacrifier l'essentiel, le Phone (3a) est une pioche cohérente, autant pour son écran et son autonomie que pour son allure. Ceux qui cherchent la puissance brute ou une étanchéité totale regarderont ailleurs, mais pour un usage courant, l'équilibre est là. Vous pouvez d'ailleurs le situer parmi les autres modèles de la marque dans notre catalogue des smartphones Nothing.

À 299 € actuellement chez Rakuten, l'offre est intéressante tant qu'elle dure. Pensez simplement à confirmer la version et le coloris affichés au moment de votre commande, car ce type de tarif peut évoluer vite d'un jour à l'autre.

 
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