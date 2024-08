Nouveaux smartphones milieu de gamme avec les Moto g35 et g55 compatibles 5G

Motorola a particulièrement travaillé le design de ses nouveaux smartphones pour les rendre attrayants. Le Moto g55 arbore des lignes fluides avec un dos légèrement incurvé, disponible en trois coloris : Twilight Purple et Smoky Green en finition cuir végétal, ainsi que Forest Grey. Le module photo s'intègre harmonieusement à la coque arrière, créant un effet de relief subtil. Le Moto g35, bien que légèrement plus grand, reprend les codes esthétiques de son grand frère. Il se décline en Leaf Green (cuir végétal), Guava Red et Midnight Black. Les deux modèles bénéficient d'une certification IP52, les protégeant contre les éclaboussures mais sans plus.

Des écrans adaptés à chaque usage

Le Moto g55 est équipé d'un écran IPS LCD de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+ (1080 x 2400 pixels). Sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz assure une excellente fluidité, appréciable pour le gaming et la navigation. Le Moto g35 dispose quant à lui d'une dalle légèrement plus grande de 6,72 pouces, toujours en technologie IPS LCD. Sa définition et sa fréquence de rafraîchissement sont identiques à ceux du g55, offrant une expérience visuelle de qualité.

Sous le capot, le Moto g55 embarque un processeur MediaTek Dimensity 7025, une puce octo-core cadencée jusqu'à 2,2 GHz. Elle est épaulée par 8 de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. Cette configuration devrait assurer une fluidité correcte pour les tâches quotidiennes et le multitâche léger. Le Moto g35 opte pour un SoC Unisoc T760, moins puissant mais suffisant pour une utilisation basique. Il est associé à 4 Go de RAM avec la possibilité d’en ajouter 8 supplémentaires et 128 Go de stockage. Les deux modèles supportent l'extension de mémoire via carte micro SD jusqu'à 1 To.

La photo, un domaine en progrès

Motorola a revu sa copie en matière de photographie. Le Moto g55 dispose d'un double module arrière composé d'un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, et d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Cette configuration polyvalente permet de capturer des clichés de qualité dans diverses situations. Le Moto g35 reprend le même capteur principal de 50 mégapixels, mais sans stabilisation optique. Il conserve également l'ultra grand-angle de 8 mégapixels. Les deux smartphones sont équipés d'une caméra frontale de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Les Moto g55 et g35 sont tous deux alimentés par une batterie de 5000 mAh, promettant une autonomie confortable d'une journée, voire plus selon l'utilisation. Le g55 bénéficie d'une charge 30W, tandis que le g35 se contente d'une puissance de 18W. Dans les deux cas, la recharge sans fil n'est pas au programme.

Les deux smartphones sont livrés avec Android 14 et l'interface Hello UI de Motorola, réputée pour sa sobriété et sa proximité avec Android stock. On retrouve des fonctionnalités appréciées comme le lecteur d'empreintes latéral, la prise jack 3,5 mm et les haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos.

Motorola joue la carte de la compétitivité avec des prix attractifs. Le Moto g55 sera commercialisé à partir de 249 euros, tandis que le Moto g35 sera proposé à 179 euros.