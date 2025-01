Now Brief : l’une des bases des nouvelles fonctions AI pour les Samsung Galaxy S25

Now Brief représente une évolution majeure dans l'approche de Samsung concernant l'intelligence artificielle mobile. Cette fonction s'activerait automatiquement pour proposer des informations adaptées au moment de la journée et aux habitudes de l'utilisateur.

Le matin, l'assistant affiche les prévisions météorologiques, le score d'énergie (probablement issu d'un appareil connecté), ainsi que l'agenda de la journée. Lors des déplacements, Now Brief lance automatiquement la navigation et la lecture de musique, tout en suggérant des arrêts café en fonction des coupons disponibles.

La fonction permet également d'interagir avec les applications installées sur l'appareil. Par exemple, lors du visionnage d'une vidéo YouTube, l'utilisateur peut demander à Now Brief de lister les lieux mentionnés et de créer une note automatiquement.

Cette intégration native vise à réduire le nombre d'étapes nécessaires pour effectuer certaines actions.

Des fonctionnalités étendues pour le quotidien

Now Brief propose plusieurs modes d'utilisation selon le moment de la journée. Le soir, l'assistant présente un résumé des « moments mémorables » de la journée et fait le point sur l'atteinte des objectifs d'activité. L'assistant peut également extraire des informations pertinentes des vidéos et créer automatiquement des notes.

Cette nouvelle fonction s'inscrit dans la stratégie de Samsung d'enrichir son interface One UI 7, qui sera déployée avec les Galaxy S25. L'interface utilisateur a été repensée avec de nouvelles icônes et un centre de notifications remanié. Le constructeur coréen semble ainsi vouloir proposer une expérience plus intuitive et personnalisée, tout en respectant la vie privée des utilisateurs.

L'alliance avec Google Gemini

Samsung a choisi d'intégrer l'IA Gemini de Google plutôt que de continuer à développer son assistant Bixby. L'activation se fait par la commande vocale « Hey Gemini », permettant d'accéder instantanément aux fonctionnalités d'intelligence artificielle. Cette collaboration entre Samsung et Google permet une utilisation transparente à travers différentes applications natives du smartphone.

Selon le site AndroidAuthority, Samsung prévoit d’offrir plusieurs mois d’abonnement à Gemini Advanced. Ainsi, si vous achetez un Galaxy S25, vous aurez droit à 3 mois d’accès, 6 mois seraient prévus en cas d’acquisition d’un Galaxy S25+ tandis que si vous achetez un Galaxy S25 Ultra, vous pourrez accéder gratuitement à Gemini Advanced pendant 1 an.

Les Galaxy S25 seront présentés lors de l'événement Galaxy Unpacked le 22 janvier 2025 à San Jose. Cette nouvelle gamme comprendra trois modèles : le Galaxy S25 standard, le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra, tous équipés du processeur Snapdragon 8 Elite. La commercialisation devrait débuter le 7 février 2025.