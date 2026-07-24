Nubia dévoile le NaviX Ultra, un smartphone piloté par un agent IA autonome

À retenir Le NaviX Ultra est le premier smartphone au monde équipé d'un agent IA autonome.

est le premier smartphone au monde équipé d'un agent IA autonome. Il intègre l'assistant Doubao , permettant des tâches complexes sans validation manuelle.

, permettant des tâches complexes sans validation manuelle. La production initiale prévue de 300 000 unités a été réduite à 200 000 unités en raison de la hausse des coûts.

Nubia, la marque de smartphones appartenant à ZTE, a officiellement présenté son nouveau modèle, le NaviX Ultra, lors de la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026, qui s'est tenue à Shanghai du 17 au 20 juillet. Selon la marque, cet appareil est le premier smartphone doté d'un agent IA au monde.

D'après ZTE, cette technologie ne se limite pas à répondre à des requêtes ponctuelles : elle est conçue pour enchaîner plusieurs étapes et agir sur le téléphone au nom de l'utilisateur, sans que chaque action doive être validée individuellement.

Ni Fei, président de la division mobile de ZTE, a résumé cette orientation comme un passage d'une logique d'ajout de fonctionnalités à celle d'agents natifs directement intégrés au système.

Une intégration système poussée avec Doubao

Le NaviX Ultra embarque l'assistant Doubao, développé par ByteDance (propriétaire de TikTok), à un niveau d'intégration inédit selon le fabricant, puisqu'il fonctionne comme une couche du système d'exploitation plutôt que comme une simple application installée. Cette architecture, qualifiée de « GUI agent », permettrait à l'IA d'observer l'écran à la manière d'un utilisateur humain et de manipuler les interfaces de n'importe quelle application pour accomplir des tâches de façon autonome, comme réserver un billet ou effectuer un achat en ligne, par exemple.

Sur le plan du design, l'appareil est doté d’un bouton dédié de couleur orange placé sur la tranche, offrant un accès direct à l'assistant, ainsi qu'un module photo horizontal traversant le dos du téléphone. Le NaviX Ultra sera proposé en quatre teintes : noir, rose clair, argent et bleu.

Un successeur du M153 face à une concurrence naissante

Ce nouveau modèle prolonge le travail entamé avec le Nubia M153, un appareil de préfiguration commercialisé en Chine depuis décembre 2025 et qui s'était écoulé à 30 000 exemplaires en une seule journée, au prix de 3 499 yuans, soit environ 480 à 516 dollars. ZTE envisageait initialement une production de 300 000 unités pour le NaviX Ultra, avant de la revoir à la baisse à 200 000 unités en raison de la hausse du coût des composants.

Sur ce créneau, la compétition est grandissante, notamment et pour le moment uniquement sur le marché chinois : la start-up StepFun a ainsi présenté au même salon son propre modèle, le STEPX Neo, doté d'un système d'exploitation propriétaire et d'un agent nommé Amoo. Selon un analyste d'IDC China cité par la presse économique, l'enjeu pour ces fabricants consiste désormais à concevoir une couche agentique au sein du système permettant à l'IA d'exécuter les demandes des utilisateurs de manière autonome à travers différentes applications.

À ce stade, Nubia n'a pas communiqué de fiche technique complète pour le NaviX Ultra