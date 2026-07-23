Galaxy S25 Ultra : son prix est divisé par plus de deux pendant les soldes !

L'arrivée du Galaxy S26 Ultra sur les étals a naturellement relégué son prédécesseur au second plan. Pour autant, cette baisse de tarif appliquée par le marchand tricolore replace l'appareil dans une position extrêmement attractive.

Comme nous le soulignions dans notre test du Samsung Galaxy S25 Ultra, ce modèle frôle la perfection matérielle et continue de rivaliser avec les meilleurs smartphones du moment.

Pour être totalement transparent, il faut préciser qu'il s'agit d'une version internationale (très probablement américaine, bien que cela ne soit pas précisé).

Si le téléphone est parfaitement fonctionnel sur le réseau français, quelques applications spécifiques ou certains services bancaires locaux peuvent ne pas être disponibles. Cependant, au regard de l'écart de tarif, le rapport qualité-prix est imbattable, et nous pouvons donc le conseiller à ceux qui n'ont pas peur de l'import.

En matière de durabilité, le constructeur garantit un suivi logiciel de 7 ans, ce qui laisse encore 6 années complètes de mises à jour système et de sécurité. Associé à la réserve de puissance de sa puce Snapdragon 8 Elite for Samsung, le téléphone dispose de la marge nécessaire pour faire tourner les futures versions d'Android sans ralentissement.

Un écran géant et un équipement photo taillé pour la lumière

Côté affichage, le Samsung Galaxy S25 Ultra propose une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces. Avec son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et son revêtement antireflet Gorilla Armor 2, il s'agit tout simplement de l'un des meilleurs écrans du marché.

De plus, le châssis renforcé en titane assure une excellente résistance aux aléas du quotidien.

Sur le volet de la photographie, le bloc arrière évite les gadgets pour proposer des capteurs utiles de haute précision. Le module principal de 200 Mpx s'appuie sur une grande ouverture optique et une stabilisation optique indispensable pour réussir ses clichés de nuit ou en intérieur.

Il s'accompagne d'un ultra grand-angle et de deux téléobjectifs dédiés offrant un zoom optique réel sans perte de qualité ni pixellisation. C'est un excellent appareil pour la photographie !

Stylet S Pen et autonomie longue durée

L'autre spécificité des hauts de gamme Ultra des smartphones Samsung réside dans l'intégration du stylet S Pen, toujours logé directement dans le châssis pour la prise de notes ou la retouche photo.

Pour alimenter cet équipement, l'appareil embarque une batterie de 5 000 mAh. Grâce à l'efficience du processeur et aux optimisations d'Android, cette capacité assure une autonomie solide qui passe facilement le cap de la journée complète en usage soutenu, complétée par une charge rapide 45 W.

Proposé à 660 € chez Cdiscount, et pouvant descendre à 645 € avec le code TEL15D99, le Galaxy S25 Ultra offre des prestations de tout premier ordre à un prix inédit pour la catégorie.