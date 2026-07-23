À utiliser d'une seule main : 3 smartphones compacts qui ne sacrifient rien de leur fiche technique

Sur le plan du design, ces trois modèles prouvent qu'un format compact n'oblige plus à sacrifier l'essentiel. Le Samsung Galaxy S25 est le plus contenu du trio, avec 146,9 mm de hauteur, 70,4 mm de largeur et seulement 162 g sur la balance, ce qui le rend maniable d'une main pour taper un message ou dérouler un fil. Il se décline dans une large palette de coloris (Noir, Or, Gris, Violet, Vert, Orange, Cyan).

L'iPhone 17 suit de près avec 149,6 mm de haut pour 177 g et une épaisseur de 8 mm, en finitions Noir, Blanc, Brume, Sauge et Lavande. Le Google Pixel 10 est le plus grand des trois (152,8 mm, 204 g), proposé en Noir, Gris, Vert et Bleu. Les trois profitent d'un écran compact d'environ 6,2 à 6,3 pouces, un format pensé pour rester préhensible d'une seule main.

Lequel se glisse le mieux dans une seule main ?

Sur la prise en main, le Galaxy S25 prend l'avantage sans discussion. Ses 146,9 mm de hauteur et ses 162 g en font le plus léger et le plus court du trio, celui dont le pouce atteint le plus facilement le haut de l'écran.

L'iPhone 17 suit de près avec un gabarit à peine plus grand (149,6 mm, 177 g) et un équilibre en main réputé pour sa stabilité. Le Pixel 10 ferme la marche : ses 152,8 mm et ses 204 g le rendent un peu plus encombrant, sans pour autant sortir de la catégorie compacte.

L'épaisseur et la finition jouent aussi. Le Galaxy S25 est le plus fin (7,2 mm), ce qui facilite le passage en poche, quand l'iPhone 17 (8 mm) et le Pixel 10 (8,6 mm) ajoutent quelques dixièmes de millimètre. Pour un usage à une main toute la journée, le S25 reste le plus reposant pour le poignet, l'iPhone 17 offre le meilleur compromis entre compacité et prise assurée, et le Pixel 10 s'adresse à ceux qui acceptent un peu plus de gabarit.

Quelle puissance dans un format réduit ?

Le format contenu ne bride pas les performances. Le Galaxy S25 embarque le Snapdragon 8 Elite For Galaxy épaulé par 12 Go de RAM, une combinaison taillée pour le multitâche exigeant et les jeux gourmands.

L'iPhone 17 riposte avec la puce Apple A19, une référence en puissance brute et en fluidité sous iOS 26.

Le Pixel 10 mise sur le Tensor G5 et 12 Go de RAM, moins démonstratif en calcul pur mais orienté vers les fonctions d'intelligence artificielle intégrées à Android 16.

Le choix dépend donc de la priorité. Pour la performance soutenue et les applications lourdes, le S25 et l'iPhone 17 prennent la tête à égalité, chacun dans son écosystème. Le Pixel 10 passe devant dès qu'on privilégie les outils d'IA au quotidien, comme l'aide à la rédaction ou le tri automatique des photos. Les trois assurent une réactivité sans faille pour la navigation, la messagerie et la bureautique mobile.

Photo et écran : lequel en offre le plus ?

Pour la photo, le Galaxy S25 domine sur le papier avec son capteur principal de 200 mégapixels et son zoom optique, capable de recadrer une scène sans perte visible.

Le Pixel 10 suit avec un capteur de 48 mégapixels sublimé par le traitement logiciel de Google, redoutable en basse lumière et en portrait. L'iPhone 17 ferme la marche en définition brute (48 mégapixels) mais conserve la constance et la qualité vidéo qui font sa réputation.

Les écrans restent très proches dans ce format. Le Galaxy S25 propose une dalle Dynamic AMOLED de 6,2 pouces à 120 Hz, l'iPhone 17 un OLED de 6,3 pouces à 120 Hz et le Pixel 10 un OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, tous fluides et bien définis pour la lecture comme pour la vidéo.

En conclusion, le Galaxy S25 est le plus compact et le plus polyvalent en photo, l'iPhone 17 le plus équilibré pour qui vit dans l'écosystème Apple, et le Pixel 10 le plus malin grâce à ses fonctions d'IA, pour qui accepte un gabarit un peu plus généreux.