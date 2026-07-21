Dissipation de la chaleur : 3 smartphones qui gèrent le mieux la montée en température

Sur le plan du design, le choix des matériaux raconte déjà l'histoire thermique de chaque modèle. L'iPhone 17 Pro adopte un châssis unibody en aluminium (150 mm de haut, 8,8 mm d'épaisseur, 204 g), décliné en Argent, Orange cosmique et Bleu intense. L'aluminium conduit la chaleur bien mieux que le titane employé sur l'iPhone 16 Pro, ce qui aide le boîtier à évacuer l'énergie du processeur au lieu de la garder au contact de la puce.

L'Asus ROG Phone 9 assume au contraire un gabarit de machine de jeu, plus imposant (163,8 mm de haut, 227 g), en Noir ou Blanc, pensé pour loger un grand système de refroidissement. Le Samsung Galaxy S26 Ultra a lui aussi troqué le titane de la génération précédente contre un cadre en Armor Aluminium (163,6 mm de haut, 214 g), proposé en six teintes dont Violet, Bleu et Argent, précisément pour mieux dissiper la chaleur.

C'est le plus fin des trois avec 7,9 mm, quand le ROG Phone 9 reste le plus épais et le plus lourd et l'iPhone 17 Pro le plus léger. Les trois modèles partagent la certification IP68, qui les protège de la poussière et d'une immersion temporaire.

Quelle architecture de refroidissement embarquent-ils ?

L'iPhone 17 Pro inaugure la première chambre à vapeur d'Apple, une plaque en acier parcourue d'eau désionisée qui capte la chaleur de la puce A19 Pro puis la répartit vers le cadre en aluminium. Associé à ce châssis très conducteur, le dispositif fait tomber la température de surface d'environ 6 °C par rapport à l'iPhone 16 Pro Max sous forte charge. C'est un vrai bond pour un modèle qui reposait jusqu'ici sur le titane et des couches de graphite.

L'Asus ROG Phone 9 prend l'avantage sur le refroidissement pur avec son système GameCool 9 : une chambre à vapeur de 12 000 mm² et une surface de graphite augmentée de 57 % pour disperser la chaleur, complétées au besoin par l'accessoire clipsable AeroActive Cooler X Pro, un ventilateur à effet Peltier qui refroidit activement le dos de l'appareil.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra suit avec une chambre à vapeur environ 15 % plus grande que celle du Galaxy S25 Ultra et près de 21 % plus efficace, épaulée par une pâte thermique et un matériau d'interface placé sur les flancs du Snapdragon 8 Elite Gen 5. En clair, le ROG Phone 9 refroidit de façon active, tandis que l'iPhone 17 Pro et le Galaxy S26 Ultra convergent vers un cadre en aluminium et une chambre à vapeur pour une dissipation passive plus efficace.

Lequel tient la puissance sans faiblir ?

Une bonne dissipation ne sert qu'un objectif : garder la puissance disponible quand la puce chauffe. L'iPhone 17 Pro et sa puce A19 Pro (plus de 2,1 millions de points AnTuTu) maintiennent leur pic d'images par seconde environ 40 % plus longtemps que l'iPhone 16 Pro avant de brider les performances, un gain directement lié à la chambre à vapeur.

L'Asus ROG Phone 9 s'appuie sur son Snapdragon 8 Elite (près de 2,8 millions de points AnTuTu) et son écran AMOLED 165 Hz, taillés pour enchaîner les parties en fluidité, son refroidissement à double étage limitant le throttling. Le Samsung Galaxy S26 Ultra affiche pour sa part le score brut le plus élevé du trio avec son Snapdragon 8 Elite Gen 5 (plus de 4 millions de points AnTuTu) et son écran 120 Hz, très à l'aise sur la création comme sur le jeu.

Pour la puissance tenue dans la durée, le Galaxy S26 Ultra mène sur la performance brute, le ROG Phone 9 sur la constance sous charge grâce à son refroidissement actif, et l'iPhone 17 Pro tient une cadence très régulière.

Autonomie et gestion de la chaleur au quotidien

Au quotidien, la taille de la batterie joue aussi sur la chaleur : plus elle est grande, moins elle est sollicitée en pointe. L'Asus ROG Phone 9 est le plus endurant avec ses 5800 mAh et sa recharge filaire de 65 W, suivi du Samsung Galaxy S26 Ultra et ses 5000 mAh, dont la recharge grimpe désormais à 60 W et qui annonce jusqu'à 55 heures d'autonomie mixte. L'iPhone 17 Pro ferme la marche sur la capacité avec 4252 mAh, mais avance tout de même près de 47 heures d'autonomie mixte grâce à l'optimisation d'iOS 26.

En usage courant, photo, navigation ou visio, les trois restent tièdes ; l'écart se creuse surtout en charge lourde et pendant la recharge rapide, où la grande batterie du ROG Phone 9 chauffe davantage mais dispose de plus de marge. En conclusion, l'iPhone 17 Pro est le plus abouti pour un usage premium au quotidien grâce à son cadre en aluminium, l'Asus ROG Phone 9 le plus efficace pour le jeu intensif grâce à son refroidissement actif, et le Samsung Galaxy S26 Ultra le plus équilibré pour la création et la photo prolongée, désormais lui aussi taillé pour la chaleur.