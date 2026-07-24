Deux jours sans recharger : 3 smartphones taillés pour l'endurance

Sur le plan du design, ces trois mobiles trahissent leur vocation d'endurance par leur format. Le OnePlus 13 affiche un gabarit imposant (162,9 mm de haut, 210 g) qui héberge une batterie de très grande capacité, dans des coloris Noir, Blanc et Bleu. Sa dalle AMOLED de 6,82 pouces à 120 Hz occupe une large surface en main.

Le Honor Magic 7 Pro reste dans le même registre premium (162,7 mm, 223 g), le plus lourd du trio, proposé en Noir, Blanc, Bleu ou Gris. Le Motorola Edge 60 Fusion se distingue par sa légèreté (178 g, 8 mm) et son écran pOLED incurvé de 6,67 pouces, décliné dans des teintes Pantone. Les trois combinent une grande batterie et un écran généreux, le compromis assumé de l'autonomie longue.

Lequel tient le plus longtemps loin d'une prise ?

Sur l'endurance, le OnePlus 13 prend la tête grâce à sa batterie de 6000 mAh, la plus grande du trio, qui lui vaut une autonomie mesurée à 61h36. De quoi couvrir deux journées bien remplies sans recharge intermédiaire.

Le Motorola Edge 60 Fusion suit de près avec 58h54 pour 5200 mAh, un résultat remarquable qui s'explique par la sobriété de sa puce. Le Honor Magic 7 Pro ferme la marche avec 56h27 pour 5270 mAh, un score solide malgré un écran et un processeur plus gourmands.

Ces chiffres se traduisent concrètement au quotidien. Pour un usage intensif mêlant navigation, streaming et photo, le OnePlus 13 garde le plus de marge en fin de journée. Le Motorola Edge 60 Fusion se distingue par son rapport autonomie-poids, idéal quand on veut de la tenue sans lester sa poche.

Le Honor Magic 7 Pro tient la distance tout en assumant des composants plus énergivores au service de la performance.

Recharge filaire et sans fil : lequel repart le plus vite ?

La recharge creuse une vraie différence. Le OnePlus 13 accepte une charge filaire de 100 W qui redonne l'essentiel de la batterie en une poignée de minutes, doublée d'une recharge sans fil pour poser le mobile sur un socle au bureau.

Le Honor Magic 7 Pro s'aligne avec 100 W en filaire et propose lui aussi la recharge sans fil, un duo pratique pour ne jamais rester à sec.

Le Motorola Edge 60 Fusion suit avec une charge filaire de 68 W, rapide elle aussi, mais renonce à la recharge sans fil.

Le choix dépend donc de vos habitudes. Pour refaire le plein avant de sortir, le OnePlus 13 et le Honor Magic 7 Pro font jeu égal en tête. Pour qui pose souvent son mobile sur un chargeur à induction, ces deux modèles gardent l'avantage sur le Motorola, qui reste toutefois très efficace en filaire pour un positionnement plus accessible.

Quelle gestion de l'énergie sur la durée ?

Au-delà de la capacité brute, l'efficacité du processeur pèse lourd sur l'autonomie réelle. Le OnePlus 13 et le Honor Magic 7 Pro reposent sur le Snapdragon 8 Elite, une puce haut de gamme gravée en finesse qui module sa consommation selon la charge de travail, un atout pour préserver la batterie en usage mixte.

Le Motorola Edge 60 Fusion s'appuie sur le MediaTek Dimensity 7300, moins puissant mais très sobre, ce qui explique son excellent rendement énergétique malgré une batterie plus petite que celle du OnePlus.

L'optimisation logicielle complète le tableau, avec des modes d'économie et une gestion fine de la charge présents sur les trois modèles pour préserver la batterie dans le temps.

En conclusion, le OnePlus 13 est le plus endurant pour les gros consommateurs, le Honor Magic 7 Pro le plus polyvalent pour qui veut endurance et performance de pointe, et le Motorola Edge 60 Fusion le plus léger et le plus abordable pour une autonomie longue sans se ruiner.