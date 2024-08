Numéro 1 des ventes Samsung, ce smartphone pas cher est à prix mini pour la rentrée

Moins de 130 € pour le smartphone Samsung de l’année !

Si, vous aussi, vous recherchez un smartphone efficace, avec une fiche technique solide à un prix très raisonnable, le Samsung A15 devrait vous plaire. Ceci d’autant plus que sur Amazon, vous pouvez actuellement vous l’offrir pour seulement 127,99 €, dans sa version avec 4Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

A ce prix, on pourrait penser qu’il s’agit d’un smartphone d’occasion ou reconditionné, mais ce n’est pas le cas.

Les Samsung A15 commercialisés ici sont dans état neuf ! De plus, la livraison est rapide et gratuite dans toute la France métropolitaine.



Samsung Galaxy A15, pourquoi il plaît autant ?

On en a beaucoup entendu parler ces derniers mois ! Véritable succès commercial de la marque coréenne, le Galaxy A15 mise avant tout sur son bel et grand écran Super AMOLED de 6,5 pouces.

Affichant avec une résolution Full HD de 2340 x 1080 pixels, cet écran bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Une caractéristique assez rare sur les smartphones de ce segment. Pour les utilisateurs, c’est la garantie d’un affichage d’excellent qualité, avec des transitions très fluides.

Sous cette dalle, le Galaxy A15 abrite un smartphone Mediatek Helio G99 gravé en 6 nm qui est doté de 8 cœurs avec une fréquence d’horloge maximale de 2,2 GHz.

Associé à au moins 4 Go de RAM, ce processeur permet de faire tourner les applications courantes sans ralentissement et de prendre en charge le multitâche sans difficulté. Pour le stockage interne, les 128 Go sont extensibles à l’aide d’une carte mémoire pouvant ajouter jusqu’à 1To.

L’autre atout intéressant du Galaxy A15 est qu’il s’agit d’un bon photophone. A l’arrière, il possède un triple capteur comprenant un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, ainsi qu’un objectif macro de 2 mégapixels.

Enfin, vous pouvez compter sur les 5000 mAh de la batterie de ce smartphone pour vous tenir plus d’une journée entière.