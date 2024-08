Offre incroyable sur ce Smartphone Xiaomi - plus de 400€ de remise !

Plus de 420 € de remise immédiate sur le Xiaomi 14 5G 12/512 Go

Cette opportunité, qu’on peut déjà classer parmi les meilleures de l’année, peut faire le bonheur de tout amateur de smartphones haut de gamme. Proposée sur Amazon par un vendeur certifié, elle donne droit à une énorme remise immédiate de 422 € sur le prix de vente actuel du Xiaomi 14 5G.

Vendu actuellement sur le site officiel du fabricant à 1101,90 €, le Xiaomi 14 avec 12 Go de RAM et 512 de stockage est en effet disponible ici à seulement 679 € ! C’est du jamais vu pour un téléphone aussi performant, lancé seulement l’année dernière.

Précisons qu’il s’agit bien d’un smartphone neuf qui, en plus, est livré gratuitement chez vous.

Xiaomi 14 : un puissant haut de gamme

Arborant un design élégant et ultra moderne avec des bords ultra-fins de 1,61 mm, le Xiaomi 14 est un vrai petit bijou, à la fois compact et puissant.

Son écran AMOLED de 6,36 pouces affiche une résolution CrystalRes 1,5K avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz pour une expérience visuelle optimale. De plus, sa luminosité maximale de 3000 nits assure une excellente lisibilité en plein soleil.

Côté photo, on trouve un triple module arrière LEICA avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels. La caméra frontale de 32 mégapixels permet de réaliser des selfies de qualité.

Cet équipement garantit à ce photophone des performances photographiques exceptionnelles. Son objectif principal Leica Summilux capture des images nettes et lumineuses même en basse lumière.

Pour des performances optimales, le Xiaomi 14 embarque le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3, couplé à 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0.

Sa batterie de 4610 mAh est compatible avec la charge rapide 90W filaire et 50W sans fil.

L'appareil bénéficie par ailleurs d'une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Il prend en charge le WiFi 7 et la 5G pour une connectivité ultra-rapide.

Enfin, côté logiciel, le Xiaomi 14 fonctionne sous HyperOS basé sur Android 14 pour une expérience utilisateur fluide et personnalisable.