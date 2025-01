On a trouvé LA plateforme idéale pour revendre ses objets tech aux meilleurs prix !

Fini le gaspillage, l'heure est au recyclage !

Ces dernières années, le cycle d’utilisation de nos appareils électroniques n’a cessé de se réduire. Les nouveaux modèles de smartphones, tablettes tactiles, consoles de jeux et autres accessoires hi-tech qui font leur apparition chaque mois en sont la parfaite illustration.

Mais ce progrès effréné engendre un problème majeur : la production de déchets électroniques. Celle-ci a atteint des proportions alarmantes au cours des dernières années.

Selon l'Observatoire des Déchets Électroniques, plus de 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produits dans le monde en 2022, dont une grande partie sur le continent européen. Et malheureusement, selon les chiffres de l’ONU, seulement 42% de ces déchets électroniques suivent une filière de recyclage appropriée en Europe.

Sachant qu’un smartphone contient en moyenne 40 métaux différents, dont certains sont particulièrement toxiques, ces statistiques sont inquiétantes pour notre environnement. En effet, la pollution générée par des métaux comme le plomb, le cadmium et le mercure affecte directement la biodiversité, mais aussi la santé humaine.

Heureusement, plusieurs plateformes proposent aujourd’hui une solution efficace et avantageuse pour tous : la reprise d’objets tech déjà utilisés afin de leur offrir une seconde vie.

Pourquoi revendre son smartphone et ses autres objets tech sur un site spécialisé

Revendre ses objets tech sur prix.easycash.fr ou une autre plateforme du même type présente plusieurs avantages :

Une démarche écologique concrète

La revente d'appareils électroniques usagés est un acte écologique significatif. Selon une étude de l'ADEME, prolonger de seulement deux ans la durée d'utilisation d'un smartphone réduit son impact environnemental de 24 %. Cela limite en effet l'extraction de matières premières rares, diminue la consommation d'énergie liée à la production de nouveaux appareils et réduit l'empreinte carbone globale du secteur technologique.

Une belle rentrée d’argent à la clé

En revendant vos objets tech sur une plateforme spécialisée, vous avez plus de chance d’obtenir un bon prix de reprise. Grâce à leur connaissance approfondie des marchés et à l’optimisation de leurs coûts, ces sites proposent généralement des prix allant jusqu’à 30% de plus que ceux des circuits traditionnels.

De quoi vous permettre de récupérer une partie de votre investissement d’origine pour vous faire plaisir, pour faire un cadeau à un proche ou encore pour financer l’achat d’un appareil dernier cri.

Easy Cash, votre meilleur allié pour la reprise de vos objets tech

Prêt à faire le bon geste pour votre portefeuille et pour la planète ? Parfait ! Cependant, n’allez pas perdre votre temps sur n’importe quel site.

Rendez-vous plutôt directement sur prix.easycash.fr. Forte de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la seconde main technologique, cette entreprise française possède aujourd’hui plus de 160 points de vente physiques dans toute la France. C’est le réseau le plus dense de France dans ce secteur !

Sur sa plateforme web, Easy Cash propose une solution simple, rapide et transparente pour la reprise de vos objets tech que vous n’utilisez plus.

L’enseigne vous garantit le prix de reprise le plus équitable grâce à son outil de cotation Easy Price. Fruit de de deux décennies d'expérience, cet outil développé en interne analyse en temps réel des millions de points de données pour déterminer la valeur exacte de chaque appareil. Le système prend en compte :

Les tendances actuelles du marché

L'historique des transactions

La saisonnalité des ventes

L'état technique des appareils

La demande locale et nationale

Revendre ses objets tech sur Easy Cash : comment ça marche ?

Sur le site, la revente s’effectue en trois principales étapes :

Estimez votre objet tech en ligne

Sélectionnez la bonne catégorie de produit, choisissez la marque et le modèle exact, puis précisez l’état de l’appareil selon des critères objectifs. Vous obtiendrez alors une estimation en ligne dans un délai maximum de 48 heures.

Envoyez gratuitement votre appareil

Si l’estimation vous convient, vous recevez une étiquette d’expédition prépayée grâce à laquelle vous pouvez envoyer l’appareil à Easy Cash sans frais. Emballez juste soigneusement ce dernier, déposez le colis dans un point relais et suivez son acheminement en temps réel.

Recevez votre paiement rapidement

Une fois votre colis reçu par Easy Cash, il fait l’objet d’une vérification rapide avant la confirmation du prix de rachat. Vous recevez ensuite votre paiement par virement bancaire sous 72 heures maximum.

Quels objets tech vendre sur Easy Cash

Sur la plateforme de Easy Cash vous pouvez vendre une large gamme d’objets tech déjà utilisés :

Smartphones : toutes les grandes marques (Apple, Samsung, Huawei, etc.)

Consoles et jeux vidéo : des classiques aux dernières générations

Appareils photo : numériques et hybrides

Tablettes : iPad et tablettes Android

PC portables : toutes marques et configurations

Montres connectées : Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, etc.

Casques VR : Oculus, HTC Vive, PlayStation VR

Accessoires gaming : manettes, volants, casques gaming

Ne laissez donc plus vos anciens objets tech traîner dans vos tiroirs, et ne les jetez surtout pas à la poubelle. Revendez-les plutôt sur Easy Cash et faites d’une pierre deux coups.