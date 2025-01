OnePlus 13 : le nouveau fleuron qui bouscule le marché des smartphones haut de gamme

Alors que la concurrence fait rage sur le segment du haut de gamme, le OnePlus 13 veut établir de nouveaux standards de performance grâce au processeur Snapdragon 8 Elite. Les tests démontrent des résultats impressionnants, dépassant l'iPhone 16 Pro Max sur plusieurs aspects.

En multicœur, le smartphone atteint 9383 points contre 8160 pour l'iPhone, tandis que les tests graphiques 3DMark révèlent une avance de plus de 60% sur le modèle d'Apple.

L'appareil propose jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To de stockage UFS 4.0, bien que la version haut de gamme pourrait être limitée à certains marchés. En France, il est proposé avec 12 ou 16 Go de mémoire vive et 256 ou 512 Go d’espace de stockage.

Ces configurations permettent une exécution fluide des jeux les plus exigeants comme Genshin Impact en paramètres élevés.

Un écran et une autonomie repensés

L'écran AMOLED de 6,82 pouces adopte une approche différente avec une dalle quasi plate, abandonnant le design incurvé des générations précédentes. Avec une résolution de 1440 x 3168 pixels et une luminosité maximale de 4500 cd/m², selon la marque, il intègre une technologie permettant d'afficher différentes fréquences de rafraîchissement simultanément sur diverses zones de l'écran.

En outre, il est spécialement traité, comme le Oppo Find X8 Pro et le Oppo Reno12 FS de manière à pouvoir l’utiliser même s’il est mouillé et avec des gants. Le smartphone est certifié IP68/IP69.

La batterie de 6000 mAh représente une augmentation notable par rapport au OnePlus 12. La charge rapide 100W permet une recharge complète en 36 minutes, tandis que la charge sans fil 50W offre une alternative pratique.

Un système photo qui monte en gamme

Le module photo développé avec Hasselblad comprend trois capteurs de 50 mégapixels : un principal avec ouverture f/1.6, un ultra grand-angle de 120 degrés, et un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3x. Les améliorations logicielles incluent un nouvel algorithme d'exposition double pour améliorer la netteté des sujets en mouvement.

OnePlus s'engage à fournir quatre ans de mises à jour majeures d'Android et six ans de mises à jour de sécurité. Le constructeur justifie cette durée plus courte que ses concurrents par des études montrant que la majorité des utilisateurs changent de téléphone dans les quatre ans.

Le OnePlus 13 est commercialisé à partir de 1029 euros pour la version 12+256 Go alors que le modèle 16+512 Go est proposé à 1079 euros. Trois coloris sont disponibles : Black Eclipse, Arctic Dawn et Midnight Ocean, ce dernier bénéficiant d'une finition en cuir végétal.