OnePlus 13R : un smartphone haut de gamme à prix maîtrisé

Alors que OnePlus propose depuis quelques jours le OnePlus 13, son petit frère, le OnePlus 13R arbore un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une définition de 1264 x 2780 pixels. Sa dalle adopte la technologie LTPO qui permet une fréquence de rafraîchissement adaptative entre 1 et 120 Hz selon l'usage.

La luminosité maximale annoncée atteint 4500 cd/m², selon la marque, un niveau particulièrement élevé qui facilite la lisibilité en plein soleil.

Sous le capot, OnePlus a fait le choix du processeur Snapdragon 8 Gen 3, associé à 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage en UFS 4.0. Tandis que le OnePlus 13 bénéficie du Snapdragon 8 Elite. Si ce n'est pas la puce la plus récente de Qualcomm, elle offre néanmoins des performances très élevées, notamment pour les jeux mobiles.

Le fabricant a d'ailleurs intégré un système de refroidissement optimisé pour maintenir les performances dans la durée.

Notez que le mobile est certifié IP65 et profite de la technologie Aqua Touch 2.0, ce qui permet de s'en servir même avec des gants ou lorsque l'écran est mouillé.

Une autonomie qui se démarque

L'un des points forts du OnePlus 13R réside dans sa batterie de 6000 mAh, comme pour le OnePlus 13, qui lui permet d'atteindre près de 19 heures d'utilisation continue lors des tests réalisés par la marque. La charge rapide filaire de 80W permet de récupérer 50% de batterie en 20 minutes, toujours d’après OnePlus. En revanche, contrairement au OnePlus 13, ce modèle ne propose pas de charge sans fil.

Le module photo principal s'articule autour d'un capteur Sony LYT-700 de 50 mégapixels. Il est accompagné d'un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2x, ainsi que d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l'avant, on trouve un capteur selfie de 16 mégapixels.

OnePlus a intégré plusieurs fonctionnalités d'intelligence artificielle pour optimiser les clichés, comme l'AI Detail Boost pour améliorer la netteté ou l'AI Reflection Eraser pour supprimer les reflets indésirables.

Une interface enrichie et un suivi logiciel étendu

Le smartphone est livré sous Android 15 avec la surcouche OxygenOS 15. OnePlus s'engage à fournir quatre années de mises à jour majeures d'Android et six années de correctifs de sécurité, une amélioration par rapport à la génération précédente et la même durée que le OnePlus 13.

L'interface intègre désormais plusieurs fonctionnalités basées sur l'IA, comme la recherche intelligente dans les fichiers ou la traduction en temps réel. Google Gemini est également présent en tant qu'assistant vocal par défaut.

Prix et disponibilité du OnePlus 13R

Le OnePlus 13R est disponible depuis le 14 janvier 2025. Proposé à 769 euros en France, il se positionne face à des concurrents comme le Samsung Galaxy S24 FE ou le Xiaomi 14T Pro.