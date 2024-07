OnePlus Nord 4 : le nouveau milieu de gamme qui mise sur le métal

Le constructeur chinois OnePlus poursuit sa stratégie de diversification avec sa gamme Nord, positionnée sur le segment du milieu de gamme. Après le succès du Nord 3 et une brève disparition sur le marché français, la marque a présenté son successeur, le OnePlus Nord 4, lors d'un événement à Milan. Ce nouveau modèle apporte plusieurs évolutions intéressantes, à commencer par son design.

Un design unibody en métal, une première sur ce segment

L'une des principales nouveautés du OnePlus Nord 4 réside dans sa conception unibody en métal. Selon la marque, il s'agirait du premier smartphone 5G à adopter ce type de construction sur le segment du milieu de gamme. Le châssis serait ainsi taillé dans un seul bloc d'aluminium, ce qui devrait conférer au Nord 4 une finition et une solidité supérieures à la moyenne de sa catégorie. Cette coque métallique unibody permet au Nord 4 d'afficher une épaisseur contenue de 7,99 mm. OnePlus met en avant le soin apporté au design, avec notamment un dos bicolore alternant finitions mate et brillante. Trois coloris sont proposés au lancement : noir, argent/blanc et vert menthe.

Si ce choix du métal est intéressant d'un point de vue esthétique et qualitatif, il pose néanmoins des défis techniques. OnePlus a dû travailler sur le positionnement des antennes 5G pour garantir une bonne réception du signal malgré la coque métallique.

Des caractéristiques techniques solides

Sous le capot, le OnePlus Nord 4 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, en remplacement de la puce MediaTek du Nord 3. Ce SoC de milieu de gamme offre des performances élevées, avec des scores sur les benchmarks approchant ceux de certaines puces haut de gamme. Le Nord 4 est équipé d'un écran AMOLED de 6,74 pouces avec une définition Full HD+, avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. La luminosité maximale dépasserait les 2000 cd/m², sous certaines conditions mais pour un usage régulier, il faut compter sur 1100 cd/m², assurant une bonne lisibilité en extérieur. Côté mémoire, OnePlus propose une configuration en France : 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

L'autonomie est assurée par une batterie de 5500 mAh, en hausse par rapport aux 5000 mAh du Nord 3. La charge rapide passe quant à elle de 80W à 100W, permettant de recharger l'appareil très rapidement. Notez la présence du bouton poussoir Slider Alert pour mettre rapidement en sourdine, comme sur la quasi-totalité des smartphones de la marque.

Un volet photo dans la continuité, des mises à jour durables et beaucoup d’IA

Pour la partie photo, OnePlus n’a pas vraiment bouleversé la formule du Nord 3. Le Nord 4 dispose ainsi d'un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement et numériquement pour limiter les bougés, accompagné d'un module ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l'avant, on retrouverait un capteur de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. La marque a fait l'impasse sur le traditionnel capteur macro ou de profondeur de 2 mégapixels, souvent présent sur les smartphones milieu de gamme mais d'un intérêt limité en pratique.

Autre nouveauté importante, le OnePlus Nord 4 bénéficie pour la première fois de 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité. Cette politique de support étendu était jusqu'à présent réservée aux modèles haut de gamme de la marque. C'est donc une bonne nouvelle, même si certains concurrents comme Samsung font encore mieux sur leurs modèles milieu de gamme avec 7 ans de mises à jour pour Android et la sécurité, comme Google. Le Nord 4 est lancé sous OxygenOS, la surcouche logicielle de OnePlus basée sur Android. La marque met en avant l'optimisation et la fluidité de son interface.

Elle a aussi annoncé certaines fonctions relatives à l’intelligence artificielle : AI Speak et AI Summary pour profiter des informations des sites web en mode résumé mais aussi AI Writer, qui, comme chez Samsung avec les nouveaux Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 ou sur le Oppo Reno 12 Pro, permet, à partir de quelques mots de rédiger des textes plus longs, selon certains critères. On peut également compter sur la fonction AI Recording Summary qui résume une réunion enregistrée vocalement en un texte partageable facilement. Des transcriptions sont également à l’ordre du jour. La retouche photo est aussi concernée puisqu’il est possible d’effacer des personnes ou des objets indésirables sur les images en plus des fonctions AI Best Face (pour obtenir les meilleurs visages), AI Clear Face pour optimiser les portraits et AI Smart Cutout 2.0 pour copier des animaux, des personnes ou des objets d’une photo à une autre.

Le nouveau smartphone OnePlus Nord 4 est disponible pour un prix de 599 € avec une offre de précommande. Les premiers clients du OnePlus Nord 4 bénéficient ainsi d'une gamme d'offres et de réductions pour les achats anticipés. Ceux qui précommandent le OnePlus Nord 4 recevront un cadeau gratuit, tel qu'un sac TUMI Voyageur Persia Crossbody (d'une valeur de 210 €), les OnePlus Nord Buds 3 Pro (d'une valeur de 79 €) ou une coque OnePlus Nord 4. Tous les cadeaux gratuits sont disponibles en quantités limitées et offerts jusqu'à épuisement des stocks.

En plus, tous les clients qui précommandent auront également la chance de gagner un nombre limité de valises Tumi, d'une valeur de 1150 € chacune. OnePlus propose également une réduction de 10% pour les étudiants ainsi qu'un bonus de 50 € pour les utilisateurs effectuant un échange.