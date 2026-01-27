OnePlus Nord 6 : geekbench confirme le Snapdragon 8s gen 4

Alors que l’avenir semble incertain pour la marque OnePlus, il semble que d’autres mobiles soient déjà entrés en production et s’apprêtent à sortir. Ainsi, le OnePlus Nord 6 devrait prochainement être officialisé afin de remplacer le OnePlus Nord 5.

Le listing Geekbench rendu public référence un appareil enregistré sous le numéro de modèle CPH2795, identifié comme le OnePlus Nord 6.

Ce document fait apparaître la présence du Snapdragon 8s Gen 4, connu sous le nom de code « sun », un processeur Qualcomm déjà associé à la série OnePlus Turbo 6 destinée au marché chinois. Selon les chiffres rapportés, ce Nord 6 obtient 2019 points en single-core et 6503 points en multi-core sur Geekbench 6, des résultats ensuite confirmés par d’autres sites comme Notebookcheck ou des médias francophones.

D’après ces mesures, le Nord 6 ne se situe pas très loin du OnePlus 15R, considéré comme le milieu de gamme de référence le plus récent de la marque. Ce dernier affiche environ 2604 points en single-core et 6802 points en multi-core, ce qui montre que le futur Nord 6 resterait dans une zone de performances proche, tout en étant présenté comme un modèle plus accessible.



Le listing révèle par ailleurs que le smartphone tourne sous OxygenOS 16 basé sur Android 16, ce que d’autres sources confirment en mentionnant directement Android 16 dans la fiche de benchmark.

Côté mémoire, la fiche technique visible sur Geekbench indique environ 10.93 Go de RAM, valeur qui sera très probablement commercialisée comme 12 Go, en cohérence avec les derniers appareils de la marque. Ce choix placerait le Nord 6 dans la partie haute du milieu de gamme, face à des concurrents qui proposent souvent 8 ou 12 Go sur ce segment.

Quelles autres caractéristiques techniques ?

Récemment, le leaker Gadgetsdata sur X a pu détailler quelques principales caractéristiques attendues. Selon ce dernier, le OnePlus Nord 6 serait doté d’un écran OLED plat avec définition 1.5K et fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Sur la partie photo, on s’attend à la présence d’un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels à l’arrière, conformément aux informations divulguées par Gadgetsdata.

Enfin, concernant l’autonomie, le OnePlus Turbo 6, lancé en Chine plus tôt en janvier, met en avant une batterie de 9000 mAh, et indique qu’il est largement supposé que le Nord 6, présenté comme un rebranding global de ce modèle, reprenne cette même capacité.

Reste à savoir quand ce modèle sera officialisé chez nous, s’il l’est effectivement.

