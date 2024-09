Oppo Find X8 : le nouveau fleuron chinois se montre sur des images réelles

La marque Oppo s’est retiré de certains marchés dont en France. Elle est revenue récemment par la voie du milieu de gamme avec le très bon Reno 12 Pro. Il se murmure que le prochain modèle haut de gamme, le Find X8 Pro sera distribué en France. Ces informations nous intéressent donc beaucoup. Ainsi, les photos divulguées montrent le Oppo Find X8 (ou Find X8 Pro) dans une coque de protection, ce qui ne permet pas d'apprécier pleinement son design final. Les marques ont de plus en plus recourt à cette méthode pour ne pas entièrement dévoiler les lignes de leurs futurs appareils. Cependant, un élément marquant est visible : une barre de notifications similaire au « Dynamic Island » de l'iPhone. Cette fonctionnalité, située autour de la caméra frontale, afficherait diverses notifications et informations, s'inspirant clairement de la solution d'Apple.

Le dos du téléphone n'est pas visible sur ces nouvelles images, mais des fuites précédentes avaient révélé un imposant module photo carré occupant une grande partie de la face arrière. Ce choix esthétique souligne l'importance qui est une nouvelle fois accordée à la partie photo par Oppo pour ce nouveau modèle. Les modèles précédents se classaient parmi les meilleurs photophones au monde.

Des caractéristiques techniques prometteuses

Selon toutes vraisemblances, sous le capot, le Oppo Find X8 devrait embarquer le processeur MediaTek Dimensity 9400, une puce haut de gamme encore non annoncée officiellement. Ce choix placerait le smartphone parmi les plus puissants du marché à sa sortie. L'écran du Find X8 ou Find X8 Pro serait un modèle OLED plat de 6,7 pouces avec une résolution de probablement 2772 x 1240 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum.

La partie photo semble être un point fort du Find X8 ou du Find X8 Pro. Le module principal utiliserait un capteur de 50 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels également. La grande nouveauté serait l'intégration d'un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 10x, une amélioration significative par rapport au zoom 6x du Find X7 Ultra. Cette configuration permettrait au Oppo Find X8 de rivaliser avec les meilleurs photophones du marché, offrant une grande polyvalence dans les prises de vue.

Une autonomie et une charge rapide au rendez-vous

La batterie du Find X8 aurait une capacité de 5600 mAh, un chiffre confortable qui devrait assurer une bonne autonomie. Plus impressionnant encore, le smartphone supporterait la charge rapide 100W, permettant de recharger l'appareil en un temps record. Le Find X8 fonctionnerait sous ColorOS 15, la dernière version de l'interface utilisateur d'Oppo basée sur Android. En outre, l'intégration poussée de l'intelligence artificielle semble être un axe de développement important pour Oppo, suivant ainsi la tendance actuelle du marché des smartphones.

Selon les rumeurs, le Oppo Find X8 ou le Find X8 Pro devrait être présenté en octobre en Chine, avant un déploiement progressif sur les marchés internationaux dont en France.