Oppo prépare sa nouvelle série Reno 13

Le Reno 13 Pro se distingue par son écran OLED de 6,78 pouces affichant une résolution 1.5K, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Son design aux bords incurvés et son châssis métallique lui confèrent une allure premium. Sous le capot, on trouve le nouveau processeur MediaTek Dimensity 8350, accompagné de configurations mémoire généreuses allant jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Cette série doit succéder aux Reno12 et notamment au Reno12 Pro sorti juste avant l'été dernier.

La partie photo n'est pas en reste avec un module principal de 50 mégapixels, secondé par un téléobjectif de même définition offrant un zoom optique 3x, et un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. Les amateurs de selfies apprécieront le capteur frontal de 50 mégapixels.

Des améliorations notables pour l'autonomie

L'une des évolutions majeures concerne la batterie, qui passe à 5900 mAh, contre 5000 mAh sur la génération précédente. La charge rapide filaire de 80W est complétée par une charge sans fil de 50W, une première pour la série Reno. La certification IP68/69 garantit une meilleure résistance aux éléments.

Le Reno 13 standard n'est pas en reste avec son écran de 6,59 pouces aux bords incurvés. Les deux modèles partagent un design similaire inspiré des dernières tendances, avec des bordures plates et des coins arrondis. Ils seront proposés en plusieurs coloris, dont le « Butterfly Purple » mis en avant par la marque.

Une stratégie de déploiement progressive

Si le lancement chinois est prévu pour le 25 novembre, les marchés internationaux devront patienter jusqu'au début de l'année 2025 pour découvrir ces nouveaux appareils. Cette stratégie permet à Oppo d'affiner son offre selon les régions, même si cela implique parfois des modifications dans les caractéristiques techniques selon les marchés.

Les deux modèles seront disponibles dans diverses configurations de stockage, offrant aux utilisateurs un large choix : 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 256 Go, 16 Go + 512 Go, et 16 Go + 1 To.