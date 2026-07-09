Pack Redmi Note 15 5G : un pack Boulanger tout-en-un avec smartphone, écouteurs et protection pour moins de 270 €

Le Xiaomi Redmi Note 15 5G fait partie des milieu de gamme les plus « évidents », tout simplement parce qu'hormis la gamme Galaxy A de Samsung, le modèle a peu de vrais concurrents sur ce segment de prix.

Et cette pertinence est d'autant plus prégnante que proposé dans un pack avec écouteurs et coque de protection, le modèle est proposé clef en main avec les accessoires presque indispensables du « parfait utilisateur ».

Une fiche technique équilibrée et prête pour le quotidien

Pour un tarif très accessible, le Redmi Note 15 intègre pourtant un bel écran AMOLED de 6,7 pouces qui profite d'un taux de rafraîchissement à 120 Hz, assurant une fluidité impeccable lors de la navigation dans l'interface ou sur les réseaux sociaux.

Sous le capot, le processeur Snapdragon 6 Gen 3 à 8 cœurs est épaulé par 8 Go de mémoire vive et un stockage confortable de 256 Go ! On est donc sur la version la plus complète de l'appareil (qui existe aussi en 6 Go).

La partie photo s'appuie sur un capteur principal imposant de 108 mégapixels, or à ce prix, on aurait pu en demander moins, et si les mégapixels ne font pas tout, on a affaire à un appareil qui fait bien le travail côté clichés.

Et comme si Xiaomi voulait encore prouver qu'aujourd'hui un bon milieu de gamme est largement suffisant pour une grande partie des utilisateurs, la batterie de l'appareil atteint les 5 520 mAh.

Les points forts de ce pack chez Boulanger

Pour 269,99 €, Boulanger ne vend pas seulement un smartphone nu, alors que c'est son prix sans aucun accessoire sur le site de son constructeur. Cela revient presque à dire que les accessoires du pack sont « offerts ».

Le pack comprises donc une coque de protection transparente adaptée à l'appareil ainsi qu'une paire d'écouteurs sans fil Redmi Buds 6 Play.

Acheter ce produit directement auprès de l'enseigne Boulanger garantit en plus de cela une vraie sérénité par rapport à l'achat sur une marketplace, car il faut dire que les garanties et conditions sont plus rassurantes.

Vous bénéficiez ainsi de la garantie légale de conformité de 2 ans, du service après-vente français, ainsi que de la possibilité de retirer gratuitement votre pack en magasin ou au drive en seulement 1 heure.

Vous pouvez parcourir notre catalogue complet des smartphones Xiaomi si la marque vous intéresse.