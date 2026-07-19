Chaque année, les soldes font bouger les prix des smartphones, y compris ceux des modèles les plus récents. Le Galaxy S26 Ultra, sorti en début d'année, en fait partie cette fois. À ce tarif, il revient à environ 361 € sous son prix habituel, soit près de 28 % de moins, ce qui reste rare pour la génération en cours.

La plupart des enseignes, dont la boutique Samsung et Boulanger, le proposent encore autour de 1 269 €. C'est Rakuten qui casse la barre pendant les soldes, et c'est ce qui rend l'offre intéressante à surveiller.

Le détail de l'offre

Rien de compliqué ici, pas de code ni de cumul à activer. Le prix s'applique directement. Quelques points valent tout de même la vérification avant de valider le panier.

Prix : 907,80 € chez Rakuten, contre un tarif habituel autour de 1 269 € ailleurs.

907,80 € chez Rakuten, contre un tarif habituel autour de 1 269 € ailleurs. Configuration : la fiche technique correspond à la version 512 Go, à confirmer au moment de la commande, tout comme le coloris.

la fiche technique correspond à la version 512 Go, à confirmer au moment de la commande, tout comme le coloris. Vendeur : comme souvent sur Rakuten, l'offre peut passer par un vendeur de la place de marché, dont il faut regarder la note et les conditions de garantie.

comme souvent sur Rakuten, l'offre peut passer par un vendeur de la place de marché, dont il faut regarder la note et les conditions de garantie. Fidélité et livraison : conditions précisées par le marchand au moment de l'achat, à lire avant de payer.

Un très haut de gamme qui n'a rien à envier

Sur notre fiche, le Galaxy S26 Ultra est noté 5/5. Il réunit un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces à 120 Hz, la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 parmi les plus puissantes du moment, 12 Go de mémoire et un capteur photo principal de 200 mégapixels épaulé par un zoom optique. Le cadre est étanche (IP68) et la batterie de 5 000 mAh se recharge à 60 W.

Samsung promet aussi 7 ans de mises à jour à partir de la sortie, donc un suivi logiciel assuré jusqu'en 2033 environ. De ce côté, l'achat est tranquille pour longtemps.

Pour rester honnête, deux réserves méritent d'être posées. Le chargeur secteur n'est pas fourni dans la boîte, comme chez Samsung depuis plusieurs générations. Et l'écran Privacy Display, qui limite les angles de vue pour protéger vos données, ne plaît pas à tout le monde, il vaut donc mieux l'avoir vu avant de se décider.

Faut-il l'acheter maintenant ?

À notre avis, pour qui cherche le très haut de gamme Samsung sans attendre, ce tarif est l'un des plus bas que l'on croise sur la génération actuelle. Vous obtenez le modèle en cours, pas l'ancien, à un prix que l'on voit d'habitude sur les fins de cycle. Ceux qui n'ont pas besoin du plus grand des écrans ni du zoom regarderont plutôt un modèle plus abordable de notre catalogue des smartphones Samsung.

Difficile de dire si la fin des soldes fera encore mieux ou si le prix remontera juste après. En l'état, l'offre est déjà solide, à condition de vérifier la capacité, le coloris et le vendeur au moment de commander, car ce type de tarif peut évoluer vite.