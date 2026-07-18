Travailler depuis son smartphone : 3 mobiles pour rester productif en déplacement

Sur le plan du format, le Galaxy S26 Ultra assume son statut d'outil de travail : 214 g, un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces et une définition de 1440 x 3120 pixels qui affiche beaucoup d'informations d'un coup d'œil. Il se connecte en USB 3.2, pratique pour transférer rapidement des fichiers, et se décline en six coloris.

L'iPhone 17 Pro adopte un gabarit plus compact (6,3 pouces, 204 g) tout en restant taillé pour un usage intensif, avec un système de gestion thermique revu pour tenir la cadence sur les tâches longues. Le Galaxy A57 complète la sélection : 179 g, une dalle Super AMOLED Plus qui grimpe à 1900 nits pour rester lisible en plein soleil, et un emplacement pour carte mémoire absent des deux autres. Les trois profitent de la certification IP68 contre la poussière et l'eau.

Lequel est le plus puissant pour le multitâche ?

Sur la puissance brute, le Galaxy S26 Ultra prend l'avantage avec sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 et ses 12 Go de RAM, un ensemble à l'aise pour jongler entre de nombreuses applications ouvertes. L'iPhone 17 Pro suit de près, porté par sa puce Apple A19 Pro et ses 12 Go de RAM, avec l'atout d'une gestion thermique pensée pour les charges prolongées comme le montage vidéo ou la visioconférence.

Le Galaxy A57 ferme la marche avec son processeur Exynos 1680, calibré pour la bureautique et la navigation plutôt que pour les traitements les plus lourds. Pour l'affichage, le S26 Ultra domine avec sa haute définition et sa fonction Privacy Display, qui limite les regards indiscrets en open space, quand l'iPhone 17 Pro mise sur sa dalle ProMotion à 120 Hz et le A57 sur sa luminosité de 1900 nits, précieuse pour travailler dehors.

Quelle connectivité et quel écosystème au quotidien ?

En déplacement, la connectivité fait la différence. Le Galaxy S26 Ultra est le mieux équipé, avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6, la prise en charge de l'eSIM et un port USB 3.2 rapide pour brancher un écran externe ou une clé. L'iPhone 17 Pro dispose lui aussi du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6, mais son port USB reste en norme 2, moins rapide pour les gros transferts filaires.

Le Galaxy A57 se limite au Wi-Fi 6, suffisant pour le télétravail courant, et compense avec l'eSIM et son propre port USB 3.2. Côté logiciel, le choix se joue surtout sur l'écosystème : l'iPhone 17 Pro et iOS 26 s'intègrent naturellement à un Mac ou un iPad, tandis que les deux Samsung s'appuient sur One UI et les fonctions Galaxy AI pour la retranscription ou la traduction. Le S26 Ultra reste le plus complet sur ce terrain, le A57 le plus généreux au regard de son positionnement tarifaire.

Lequel tient une journée de travail complète ?

L'autonomie est décisive pour un usage nomade. Dans les tests d'endurance de LesMobiles, le Galaxy S26 Ultra tient 55 h grâce à sa batterie de 5000 mAh, devant le Galaxy A57 (52 h, 5000 mAh lui aussi) et l'iPhone 17 Pro (47 h, 4252 mAh). Les trois couvrent une journée chargée sans difficulté, avec une marge supplémentaire pour le S26 Ultra sur les grosses journées.

Pour recharger vite entre deux rendez-vous, le S26 Ultra mène avec 60 W en filaire, contre 45 W pour le A57, et il accepte la charge sans fil, tout comme l'iPhone 17 Pro. En conclusion, le Galaxy S26 Ultra est le plus complet pour un usage professionnel intensif, l'iPhone 17 Pro le plus cohérent pour qui vit déjà dans l'écosystème Apple, et le Galaxy A57 le plus judicieux pour rester productif sans y consacrer un gros budget.