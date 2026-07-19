Offrir un smartphone simple à un proche : 3 modèles faciles à prendre en main

Sur le plan du design, le Galaxy A37 mise sur un grand écran de 6,7 pouces dans un châssis fin de 7,4 mm et 196 g, protégé par un verre Gorilla Glass Victus+. Il se décline en plusieurs coloris clairs et reste facile à tenir malgré sa diagonale généreuse.

L'iPhone 17 est le plus compact du trio (6,3 pouces, 177 g), un atout pour une prise en main à une seule main. Le Xiaomi Redmi Note 15 propose le plus grand écran (6,77 pouces) pour 178 g seulement. Les trois adoptent la certification IP68, une protection utile contre les éclaboussures et la poussière pour un usage sans stress au quotidien.

Quel écran pour lire confortablement ?

Pour une lecture confortable des messages et des applications, la taille et la qualité de l'écran comptent. Le Xiaomi Redmi Note 15 prend l'avantage avec sa dalle AMOLED de 6,77 pouces, la plus grande du trio, suivi de près par le Galaxy A37 et son écran Super AMOLED de 6,7 pouces. Les deux affichent des couleurs nettes et un rafraîchissement de 120 Hz qui rend le défilement fluide et reposant pour les yeux.

L'iPhone 17 ferme la marche sur la taille avec ses 6,3 pouces, mais compense par sa dalle OLED ProMotion très lisible et une interface iOS réputée épurée. Pour l'interface, le choix dépend surtout des habitudes : iOS 26 sur l'iPhone privilégie la simplicité, quand One UI sur le Galaxy A37 et l'interface de Xiaomi offrent davantage d'options de personnalisation, dont l'agrandissement du texte et des icônes.

Lequel est le plus simple à tenir et à recharger rarement ?

La prise en main pèse dans le choix d'un smartphone destiné à un proche. L'iPhone 17 est le plus léger et le plus compact (177 g, 6,3 pouces), donc le plus facile à manipuler d'une seule main. Le Galaxy A37 (196 g) et le Redmi Note 15 (178 g) sont plus grands, mais restent fins et équilibrés en main, le Samsung affichant une épaisseur de seulement 7,4 mm qui aide à bien le tenir. Sur un grand écran, une prise en main soignée évite les manipulations hasardeuses au quotidien.

L'autonomie évite les recharges trop fréquentes, souvent source d'inquiétude. Dans les tests d'endurance de LesMobiles, le Xiaomi Redmi Note 15 domine largement avec 60 h et sa batterie de 5520 mAh, devant le Galaxy A37 (53 h, 5000 mAh) et l'iPhone 17 (41 h, 3692 mAh). Le Redmi Note 15 et le A37 se rechargent en 45 W, ce qui limite le temps passé branché.

Lequel dure le plus longtemps et protège le mieux ?

Pour un achat pensé pour durer, le suivi logiciel est déterminant. Le Galaxy A37 se distingue avec 6 ans de mises à jour garanties, un gage de sécurité et de longévité, tandis que l'iPhone 17 profite du suivi étendu réputé d'iOS. Le Redmi Note 15 assure les mises à jour courantes, sans engagement aussi long que le Samsung sur ce point.

Côté sécurité et robustesse, les trois se déverrouillent par reconnaissance faciale et sont certifiés IP68, le Galaxy A37 et le Redmi Note 15 ajoutant un lecteur d'empreintes, et le Samsung complétant la protection par son verre Gorilla Glass Victus+. En conclusion, le Galaxy A37 est le plus rassurant pour un usage durable grâce à son suivi de 6 ans, l'iPhone 17 le plus simple à prendre en main dans un format compact, et le Xiaomi Redmi Note 15 le plus tranquille côté autonomie pour qui oublie souvent de recharger.