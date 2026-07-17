Clapet ou grand format ? 3 smartphones pliables et lequel est fait pour vous

Vous voulez passer au smartphone pliable, mais vous hésitez entre un clapet qui disparaît dans une poche et un grand format qui se déplie en mini-tablette. Nous avons sélectionné pour vous le Samsung Galaxy Z Flip7, le Samsung Galaxy Z Fold7 et le Motorola Razr 60. Trois approches du pliable, mais lequel correspond vraiment à votre quotidien ? Nous avons comparé leur format, leur puissance et leur autonomie pour que vous puissiez choisir le vôtre en connaissance de cause.

La Rédac LesMobiles - publié le 17/07/2026 à 17h30
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Trois smartphones posés côte à côte sur une surface plane.

Sur le plan du design, le Galaxy Z Flip7 joue la carte du clapet compact : 166,7 mm de haut une fois ouvert, 188 g et une épaisseur de 6,5 mm qui le rendent facile à glisser dans une petite poche une fois replié. Son écran Super AMOLED de 6,9 pouces et son écran de couverture élargi permettent de consulter notifications et photos sans déplier l'appareil. Il se décline en noir, bleu, rose et vert.

Le Galaxy Z Fold7 vise un autre usage : plus lourd (215 g) et plus épais (8,9 mm replié), il déplie deux larges écrans AMOLED pour transformer le téléphone en surface de lecture et de travail. Le Motorola Razr 60 revient au format clapet avec un écran pOLED, un châssis de 7,2 mm et 188 g, proposé en coloris Pantone. Les trois adoptent la certification IP48, qui les protège contre la poussière fine et une courte immersion, un vrai progrès sur des appareils à charnière.

 

Clapet ou grand format : lequel pour votre quotidien ?

Pour glisser le téléphone dans une poche réduite, le Galaxy Z Flip7 et le Motorola Razr 60 prennent l'avantage : repliés, ils tiennent dans une paume et se dégainent d'un geste. Le Flip7 se distingue par sa finesse de 6,5 mm une fois ouvert, quand le Razr 60 mise sur son grand écran externe pour répondre aux messages sans même ouvrir le clapet.

Le Galaxy Z Fold7 joue la partition inverse. Déplié, il offre une surface d'affichage bien plus large que celle d'un smartphone classique, pensée pour lire des documents, suivre deux applications côte à côte ou regarder une vidéo confortablement. Il ferme la marche sur la compacité, avec ses 215 g et ses 8,9 mm une fois replié, mais c'est la contrepartie de ce grand écran. Le choix se résume à une question : privilégier la poche, avec le Flip7 ou le Razr 60, ou l'écran, avec le Fold7.

 

Lequel est le plus à l'aise en performances et en photo ?

Sur la puissance, le Galaxy Z Fold7 domine avec sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite, taillée pour le jeu et le multitâche exigeant. Le Galaxy Z Flip7 suit avec son processeur Exynos 2500 et ses 12 Go de RAM, largement suffisants pour un usage quotidien fluide. Le Motorola Razr 60 et son MediaTek Dimensity 7400X ferment la marche : à l'aise pour la navigation et les applications courantes, plus limités sur les jeux lourds.

Côté photo, le Fold7 passe devant grâce à son capteur principal de 200 Mpx et à sa vidéo jusqu'en 8K, de quoi capturer beaucoup de détails et recadrer sans perte. Le Flip7 s'appuie sur un capteur de 50 Mpx qui couvre le quotidien et les réseaux sociaux. Le Razr 60 se distingue sur un point précis : il est le seul du trio à embarquer un zoom optique 3x, utile pour photographier un sujet éloigné sans dégrader la netteté.

 

Lequel tient le mieux la journée ?

L'autonomie départage nettement ces trois pliables. Dans les mesures d'endurance de LesMobiles, le Motorola Razr 60 tient 45 h avec sa batterie de 4500 mAh, devant le Galaxy Z Flip7 (42 h, 4300 mAh) et le Galaxy Z Fold7 (40 h, 4400 mAh). L'écart reste contenu, mais le Razr 60 prend l'avantage sur ce critère, ce qui compense sa puce plus modeste.

Pour la recharge, le Razr 60 mène aussi, avec 30 W en filaire contre 25 W pour les deux Samsung, et il accepte la charge sans fil, tout comme le Flip7, quand le Fold7 s'en passe. En conclusion, le Galaxy Z Fold7 est le plus polyvalent pour qui veut un grand écran de travail, le Galaxy Z Flip7 le plus équilibré pour un clapet compact et puissant, et le Motorola Razr 60 le plus endurant et le plus accessible pour s'initier au format pliable.

 
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