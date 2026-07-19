Le Galaxy Z Flip8 dévoilé avant l'heure : peu de changements en vue

D'après les informations recueillies, le Galaxy Z Flip8 reprendrait la même coque que son prédécesseur, le Galaxy Z Flip7, avec des dimensions à peine modifiées. Selon WinFuture, l'appareil serait même très légèrement plus épais que prévu, d'environ deux dixièmes de millimètre en hauteur comme en largeur une fois déplié, alors que plusieurs rumeurs antérieures évoquaient un amincissement.

En revanche, le poids diminuerait, passant de 188 grammes pour le Z Flip7 à 180 grammes pour ce nouveau modèle, selon les informations disponibles. Les écrans resteraient identiques à ceux de la génération précédente, avec une dalle Dynamic AMOLED de 6,9 pouces à l'intérieur et un écran Super AMOLED de 4,1 pouces à l'extérieur. D'autres sources évoquent également l'arrivée d'une partie centrale améliorée, censé réduire la visibilité de la pliure, bien que cette information, comme les autres d’ailleurs, reste à confirmer par le fabricant.

Toujours pas de puce Snapdragon à l’international

Contrairement aux attentes, le Galaxy Z Flip8 ne serait pas équipé d'un processeur Snapdragon sur les marchés internationaux. Selon les informations relayées par 9to5Google et The Verge, l'appareil embarquerait la puce Exynos 2600, qui succède à l'Exynos 2500 présent dans le Z Flip7. Des documents déposés auprès de la FCC laissent entendre que le marché américain pourrait bénéficier du Snapdragon 8 Elite Gen 5, confirmant la stratégie de double puce déjà adoptée par Samsung sur d'autres modèles.

La mémoire vive resterait fixée à 12 Go, avec un stockage de base de 256 Go, extensible à 512 Go selon les configurations proposées.

Autonomie et charge : une amélioration ciblée

La batterie du Galaxy Z Flip8 conserverait une capacité de 4300 mAh, identique à celle du modèle précédent. La principale évolution concernerait la vitesse de charge filaire, qui passerait à 45 watts, contre 25 watts sur le Z Flip7, selon les données recueillies par WinFuture. Toutefois, cela est nuancé par d’autres sources qui rappellent que certains documents réglementaires semblent contredire cette hausse de puissance, laissant planer un doute à ce sujet.

Côté photo, aucun changement majeur n'est attendu : le capteur principal de 50 mégapixels, l'ultra grand-angle de 12 mégapixels et le capteur selfie de 10 mégapixels seraient repris à l'identique.

Une palette de coloris renouvelée

Si le châssis reste globalement similaire, Samsung proposerait de nouvelles teintes pour différencier ce modèle de son prédécesseur. Une teinte rose pâle inédite est avancée, ainsi que des variantes crème et graphite. Une autre source mentionne également l'apparition d'un coloris menthe, en complément d'une teinte pistache réservée au Galaxy Z Fold8.

