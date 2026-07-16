Moins de 300 euros : notre sélection de 3 smartphones de 2026 au meilleur rapport qualité-prix

Sur le plan du format, les trois modèles jouent la carte de la grande dalle sans se ressembler. Le Poco M8 mise sur la finesse avec un profil de 7,4 mm pour 178 g, ce qui le rend agréable en main malgré son grand écran, dans des coloris Noir, Argent et Vert. Son gabarit reste le plus léger du trio, un vrai atout pour un usage prolongé d'une seule main.

Le Redmi Note 15 Pro est le plus imposant avec ses 204 g, en Noir, Bleu ou Or, tandis que le Realme 16 Pro se situe entre les deux à 192 g, en Or, Violet ou Gris. Côté résistance, le Redmi Note 15 Pro et le Realme 16 Pro prennent l'avantage avec une certification IP68 qui les protège de l'immersion, le Realme allant même jusqu'à l'IP69 contre les jets à haute pression, quand le Poco M8 se contente d'une norme IP65 efficace surtout contre les projections.

Lequel est le plus puissant et le mieux doté en écran pour le prix ?

Pour la puissance, le Poco M8 crée la surprise en prenant l'avantage avec son Snapdragon 6 Gen 3, qui affiche le score AntuTu le plus élevé du trio, autour de 850 000 points, de quoi faire tourner les applications du quotidien et quelques jeux sans accroc. Le Redmi Note 15 Pro suit de près avec son Dimensity 7400 (environ 778 000 points), très à l'aise en multitâche. Le Realme 16 Pro ferme la marche sur ce critère avec son Dimensity 7300 Max (environ 675 000 points), une puissance qui reste largement suffisante pour un usage fluide.

Pour l'écran, les trois adoptent une dalle AMOLED, mais le Realme 16 Pro passe devant grâce à son rafraîchissement de 144 Hz qui rend le défilement et les jeux plus fluides, contre 120 Hz pour les deux autres. Le Redmi Note 15 Pro offre la plus grande surface d'affichage avec 6,83 pouces, pratique pour lire et regarder des vidéos, tandis que le Poco M8 et son écran Flow AMOLED de 6,77 pouces mise sur une luminosité élevée pour rester lisible en extérieur. Le Realme domine sur la fluidité, le Redmi sur la taille, le Poco sur le confort en plein jour.

Photo et autonomie : lequel tient ses promesses ?

En photo, le Redmi Note 15 Pro et le Realme 16 Pro prennent nettement l'avantage avec leur capteur principal de 200 mégapixels, qui autorise des recadrages précis et des clichés détaillés en plein jour. Le Poco M8 suit avec un capteur de 50 mégapixels, honnête pour le quotidien mais moins à l'aise pour zoomer. Pour les selfies et la visio, le Realme 16 Pro se distingue avec sa caméra avant de 50 mégapixels, là où le Poco M8 et le Redmi Note 15 Pro s'en tiennent à 20 mégapixels, un niveau déjà correct pour des appels vidéo nets.

Sur l'autonomie, le Realme 16 Pro domine avec près de 71 heures d'endurance mesurée et une batterie de 6500 mAh, complétée par une recharge de 80 W qui remplit vite l'appareil. Le Redmi Note 15 Pro suit de très près grâce à sa batterie de 6580 mAh (environ 61 heures) et une charge de 45 W. Le Poco M8 ferme la marche avec 5520 mAh (environ 50 heures), ce qui lui assure malgré tout deux journées d'usage courant, sa recharge 45 W limitant l'attente à la prise.

Rapport qualité-prix et connectivité : lequel est le plus malin ?

C'est le nerf de la guerre à petit budget. Le Poco M8 offre le meilleur ticket d'entrée à environ 200 euros, avec la puissance la plus élevée du trio et un stockage extensible jusqu'à 512 Go pour garder ses photos plusieurs années. Le Redmi Note 15 Pro ajoute la photo 200 mégapixels, la plus grosse batterie et l'étanchéité IP68 pour environ 236 euros. Le Realme 16 Pro pousse le curseur jusqu'à 300 euros, mais justifie l'écart avec son écran 144 Hz, sa charge 80 W et sa double certification IP68 et IP69.

Sur la connectivité, les trois sont au même niveau et jouent la carte de la modernité, avec la 5G, le NFC pour le paiement sans contact et un lecteur d'empreintes intégré. Aucun ne propose de recharge sans fil ni d'indice de réparabilité au-dessus de la moyenne, ce qui reste cohérent avec leur positionnement tarifaire. En conclusion, le Poco M8 est le plus avantageux pour un budget serré, le Redmi Note 15 Pro le plus polyvalent entre photo et autonomie, et le Realme 16 Pro le plus complet pour qui peut monter jusqu'à 300 euros.