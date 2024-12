Peu de gens connaissent ce smartphone qui propose un écran Amoled et 8Go de RAM pour moins de 300 €

Le constructeur Xiaomi continue de s’imposer comme l'un des grands champions du rapport qualité-prix. Peu de marques, mis à part peut-être Samsung, et Honor, parviennent à rivaliser sur ce terrain. Avec chaque nouvelle génération, Xiaomi perfectionne sa technique de fabrication pour offrir des smartphones toujours plus performants, et cela à prix abordable.

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro en version 5G, qui affiche 8 Go de RAM et un écran AMOLED, est proposé à seulement 244 €, un excellent prix, surtout quand on sait qu’il est affiché à 451 € sur le site officiel de Xiaomi.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, c’est un peu le couteau suisse des smartphones, car il permet une véritable polyvalence dans votre utilisation au quotidien. Que vous soyez gamer acharné sur Fortnite ou plutôt du genre à binge-watcher vos séries préférées, il a tout ce qu’il faut pour vous séduire.

Avec ses performances qui tiennent la route et son prix imbattable en ce moment, il dépasse de loin les modèles bas de gamme avec un écran LCD tout en restant accessible.

Quelle offre pour le Xiaomi Redmi Note 13 Pro ?

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est une véritable affaire : seulement 244 € contre les 451 € affichés sur le site officiel de la marque. Un modèle asiatique compatible 5G qui, à ce prix-là, devient difficile à ignorer !