87% des Français possèdent un smartphone... Sans avoir toujours conscience de leurs véritables effets négatifs

Aujourd’hui, posséder un smartphone n’est presque plus une option, nous en avons tous besoin. Cependant, il y a des moyens d’atténuer énormément les effets négatifs de sa production. Le reconditionnement est l’une des voies possibles pour influer directement sur l’empreinte écologique et sociale de nos smartphones, tout en payant la possibilité de se procurer des appareils de plus haute facture. De qui en sortir gagnant à tous les niveaux