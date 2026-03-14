Pixel 10a : pourquoi c'est le meilleur photophone à petit prix que l'on verra en 2026 ?

Google continue de dicter sa loi sur le terrain de la photographie abordable avec sa lignée des gamme « a ». Le nouveau Google Pixel 10a du géant de Mountain View est l'un des haut de gamme les moins chers du marché, et entre l'arrivée massive de l'IA et une optimisation logicielle millimétrée, aucun doute que c'est le meilleur photophone de son segment.

Rémi Deschamps - publié le 14/03/2026 à 12h15
Le Google Pixel 10a

À retenir : Pour un prix de lancement de 549 €, le Pixel 10a combine une puce haut de gamme, un écran de 6,3 pouces, et l'expertise énorme pour la photographie de Google. C'est le rapport qualité/prix récent le plus solide pour la photo mobile.

Si vous suivez l'évolution des mobiles Google, vous savez que l'une des forces de la marque réside dans son processeur Tensor. Et si vous vous demandez pourquoi, la réponse est simple : c'est une puce haut de gamme, ce qui permet effectivement de classer ce smartphone dans le premium, et non le milieu de gamme.

 

Une différence importante, car la puce est parfaitement optimisée pour Android 16, offrant une fluidité digne du haut de gamme et des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui étaient autrefois réservées aux modèles Pro.

Que ce soit pour la retouche magique ou la traduction instantanée, le 10a est bien au rendez-vous.

Un photophone qui « peaufine sa formule gagnante »

Comme le souligne notre test complet du Pixel 10a, Google a choisi la voie de l'efficacité.

Plutôt que de multiplier les capteurs inutiles, la marque a préféré perfectionner son traitement d'image, chose qui lui a permis d'arriver numéro 1 des meilleurs photophones de l'année 2025 avec son Pixel 10 Pro dans de nombreux médias spécialisés, dont LesMobiles.

Le rendu octroie une dynamique exceptionnelle, des couleurs naturelles et un mode nuit qui reste LA référence sur ce segment de prix.

✅ Pourquoi craquer ?

  • Qualité photo digne d'un flagship
  • Interface Android 16 pure et fluide
  • Format compact très agréable (6,3")
  • 7 ans de mises à jour garantis

⚠️ À savoir

  • Vitesse de charge encore un peu lente
  • Design très proche du Pixel 9a
  • Stockage de base limité à 128 Go
 

L'offre du moment : le Pixel 10a sous la barre des 520 €

C'est sur Rakuten que l'on trouve actuellement le Pixel 10a à 512,00 € en produit neuf et scellé. C'est un tarif particulièrement agressif pour un smartphone qui vient de sortir et qui affiche une fiche technique aussi sérieuse.

ModèleGoogle Pixel 10a (Neuf)
Prix immédiat512,00 €
Avantage Club R (Points)+ 25,60 € offerts
LivraisonGratuite (6 à 8 jours)
Prix de revient final486,40 €

L'offre est portée par le vendeur UMISMART, plébiscité par les acheteurs avec une note de 4,8/5.

En plus du prix réduit, l'achat vous permet de cumuler 25,60 € en Rakuten Points, utilisables sur vos prochaines commandes.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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