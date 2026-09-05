POCO lance sa série F9 et vise le gaming à 185 Hz avec l'appui de Bose

POCO vient officiellement de présenter sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, baptisée série F9. Elle est composée de deux modèles, le POCO F9 Pro et le POCO F9 Ultra, qui succèdent à la génération F8 et ciblent en priorité les joueurs mobiles.

Selon la marque, l’idée est de repousser les limites de la fluidité d'affichage grâce à une fréquence de rafraîchissement pouvant grimper jusqu'à 185 Hz, une valeur rarement atteinte sur le segment des smartphones.

Le POCO F9 Ultra embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, tandis que le F9 Pro utilise une variante V Series du même processeur, le SM8850-1-AB, fabriquée en 3 nanomètres.

Chaque modèle associe ce processeur à une puce dédiée, la VisionBoost D8, gravée en 12 nanomètres, qui prend en charge simultanément la super résolution, le smart frame rate et le game HDR. Cette combinaison permet d'activer une fréquence d'images allant jusqu'à 185 images par seconde sur plus de 20 titres nativement, et jusqu'à 165 images par seconde sur d’autre jeux.

Pour contenir la chaleur générée par ces composants, POCO a intégré un système de refroidissement baptisé 3D Iceloop, combiné à la technologie Liquidcool. Côté mémoire, les deux téléphones profitent de la LPDDR5x, avec des configurations allant jusqu'à 16 Go de ram et 1 To de stockage pour le F9 Ultra, contre un maximum de 12 go et 512 go pour le F9 Pro.

Un écran ultra lumineux et une expérience sonore signée Bose

L'affichage est l'autre axe fort de cette génération. Le F9 ultra adopte une dalle AMOLED de 6,9 pouces (6,85 pouces en surface visible réelle), tandis que le F9 pro se contente d'un format légèrement plus compact de 6,59 pouces. Les deux écrans reposent sur la technologie POCO HyperRGB, une structure de sous-pixels complète censée restituer une image comparable à une définition 2K sans creuser la consommation d'énergie. La luminosité peut ainsi atteindre 4 500 cd/m² en usage courant sur 25 % de la surface, et culminer à 10 000 cd/m² sur 1 % de l'écran pour les contenus HDR, selon la marque.

Sur le plan sonore, la marque reconduit son partenariat avec Bose. Le F9 ultra combine deux haut-parleurs symétriques à un caisson de basses indépendant, formant un système 2.1 canaux, alors que le F9 Pro s'appuie sur deux haut-parleurs symétriques à cavité scellée. Deux profils sonores sont proposés, dynamique pour des basses appuyées et équilibré pour des voix plus neutres, avec un mode audio dédié au jeu qui amplifie le bruit des pas pour mieux repérer les adversaires.

Autonomie et photographie

L'autonomie profite aussi de cette montée en gamme. Le F9 Ultra loge une batterie de 8 050 mAh (valeur typique) enrichie à 16% de silicium-carbone, que POCO annonce capable de tenir deux jours sans recharge selon ses tests internes. Le F9 Pro se contente d'une batterie de 6 330 mAh, suffisante selon le fabricant pour couvrir une journée complète d'utilisation intensive.

Les deux modèles profitent d'une charge filaire de 100 watts et d'une charge sans fil de 50 watts, ainsi que d'une fonction de charge inversée pouvant atteindre 27 watts en filaire et 22,5 watts sans fil, permettant de dépanner un autre appareil.

Côté photographie, POCO introduit pour la première fois un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement sur l'ensemble de la gamme, associé à une ouverture f/1.68 sur le F9 Pro.

Un mode dédié à cette définition permet de recadrer les clichés après la prise de vue sans perte de détail notable. Le F9 Ultra propose pour sa part un téléobjectif périscopique 5x avec zoom sans perte 10x et zoom assisté par intelligence artificielle jusqu'à 20x, complété par un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Le F9 Pro, moins ambitieux sur ce point, propose un téléobjectif flottant de 50 mégapixels avec un zoom 2,5x et une distance minimale de mise au point de 10 centimètres, associé à un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le capteur frontal de 32 mégapixels équipe les deux téléphones.La fonction live Cinematography, quant à elle, permet de filmer en 4K avec des transitions de mise au point automatisées.

Sur le plan du design, le F9 Ultra est proposé en deux coloris, dark cherry et noir, avec un éclairage arrière dynamique personnalisable selon les notifications ou la musique. Le F9 Pro, disponible en noir, blanc et aurora green, avec une face arrière intégralement luminescente sur la version verte, capable d'émettre une lueur après exposition à la lumière et compatible avec un pointeur laser bleu-violet vendu séparément.

Disponibilité et prix

Le POCO F9 Ultra, disponible en rouge et noir, se décline en deux configurations. La version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposée à 1 103 euros, avec un tarif de lancement à 829 euros du 1er au 21 septembre 2026. La version 16 Go et 512 Go est affichée à 1 203 euros, ramenée à 899 euros pendant la même période promotionnelle.

Le POCO F9 Pro, disponible en noir, vert et blanc, propose également deux configurations. La version 12 Go et 256 Go coûte 903 euros, avec un prix de lancement à 739 euros du 1er au 21 septembre 2026. La version 12 Go et 512 Go est vendue 1 003 euros, ramenée à 799 euros durant cette même période.

