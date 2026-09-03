Galaxy S26 FE contre Galaxy S25 FE : faut-il changer de génération ?

Sur le plan du design, les deux FE se ressemblent beaucoup. Le Galaxy S26 FE reprend un grand format familier : 6,7 pouces, 161,6 mm de haut et 193 g, dans un châssis proposé en Noir, Vert et Violet. En main, l'ergonomie reste celle d'un grand smartphone classique.

Le Galaxy S25 FE affiche des mensurations quasi identiques, 161,3 mm de haut pour 190 g, et se décline en Noir, Blanc et Bleu. Il ajoute une certification IP68 qui le protège de la poussière et des immersions, un point rassurant pour un usage sans précaution. Difficile de les distinguer une fois en poche, la différence se joue ailleurs.

Puissance et écran : que change la nouvelle génération ?

Le vrai saut se situe sous le capot. Le Galaxy S26 FE passe devant avec son processeur Exynos 2500, plus récent que l'Exynos 2400 du Galaxy S25 FE, pour des gains attendus en réactivité et en efficacité énergétique. Les deux embarquent 8 Go de RAM, suffisants pour jongler entre applications, réseaux sociaux et navigation. Sur les tâches exigeantes et la longévité logicielle, le S26 FE prend l'ascendant ; pour un usage courant, le S25 FE reste parfaitement à l'aise.

Côté écran, les deux misent sur une grande dalle de 6,7 pouces en 120 Hz, gage de fluidité pour le défilement et les jeux. Le Galaxy S26 FE met en avant sa dalle Dynamic AMOLED 2X, réputée pour son contraste et sa luminosité, quand le Galaxy S25 FE propose un panneau de définition identique tout aussi confortable au quotidien. La différence d'affichage reste ténue, l'avantage se lit surtout sur la fiche technique du plus récent.

Photo et logiciel : lequel est le plus abouti ?

En photo, le socle est commun : un capteur principal de 50 mégapixels et la vidéo jusqu'en 8K sur les deux modèles. Le Galaxy S26 FE se distingue par son zoom optique 3x, qui permet de se rapprocher d'un sujet sans dégrader la netteté, un vrai plus pour les portraits et les scènes éloignées. Le Galaxy S25 FE suit avec son ultra grand-angle et son téléobjectif, une configuration polyvalente mais un cran en dessous sur le rapprochement optique.

Sur le logiciel, les deux profitent des outils Galaxy AI de Samsung pour la retouche et l'assistance au quotidien. Le Galaxy S26 FE s'appuie sur le moteur ProVisual Engine pour le traitement d'image, tandis que le Galaxy S25 FE tourne sous Android 16 avec les mêmes fonctions intelligentes. L'expérience logicielle reste très proche, le S26 FE apportant surtout le bénéfice d'un traitement photo plus récent.

Autonomie, recharge et prix : lequel offre le meilleur rapport ?

L'endurance repose sur une base commune : les deux partagent une batterie de 4900 mAh, de quoi tenir une journée complète d'usage mixte. Le Galaxy S26 FE conserve la recharge sans fil et cette même capacité, un socle solide pour la journée. À capacité identique, le Galaxy S25 FE met en avant une recharge filaire rapide de 45 W, en plus de la recharge sans fil, pour repartir plus vite.

Reste le prix, et l'écart est net. Le Galaxy S25 FE s'affiche autour de 389 € chez les marchands autorisés, contre près de 799 € pour le Galaxy S26 FE, soit environ le double pour la génération la plus récente. En conclusion, le Galaxy S26 FE est le plus pertinent pour qui veut la puce la plus récente, le zoom optique et le traitement photo le plus abouti, tandis que le Galaxy S25 FE reste le choix du rapport qualité-prix, très difficile à battre à ce tarif.